SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Elizalde por declaraciones de Kast sobre el Congreso: “Es una frase que merece ser rectificada y aclarada”

El ministro del Interior puso énfasis en la importancia de cuidar la democracia, indicando a su vez que la experiencia de los gobiernos en la región que han intentado gobernar mediante decretos "no ha sido buena".

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
El ministro del Interior, Alvaro Elizalde. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó esta jornada las polémicas declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast de ayer, quien afirmó durante el seminario internacional Moneda Patria Investment que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Consultado sobre este tema en conversación con Radio Pauta esta mañana, el secretario de Estado expresó que es una frase “que obviamente merece ser rectificada y aclarada”.

“Porque finalmente en democracia tienen que haber contrapesos. La democracia precisamente consiste en el gobierno de la mayoría, pero donde existe un Congreso Nacional que expresa la diversidad de la sociedad con el cual se tienen que generar acuerdos a través del diálogo que permitan que el país obviamente vaya avanzando”, explicó.

Además, indicó, “la experiencia de gobiernos de la región que pretendieron gobernar por decreto, no ha sido buena”.

“A veces creemos que la democracia es un dato, y una experiencia histórica de Chile nos indica que la democracia hay que cuidarla y hay que cuidarla todos los días”, señaló.

En esto, Elizalde apuntó a que “América Latina está lleno de ejemplos” de “golpes blancos que han derribado a presidentes de la república elegidos democráticamente”.

“Hemos tenido dictaduras que han devenido después de elecciones, donde no ha habido contrapeso adecuado”, explicó. “Por eso yo digo, la democracia hay que cuidarla, por eso decimos ‘democracia siempre’. Expresar la convicción democrática en acciones, en conductas”.

“A veces decimos ‘no, mira, lo que pasa es que es una frase desafortunada que va a pasar’. Precisamente si no se reacciona a tiempo para defender el valor supremo de la democracia podemos pagar consecuencias dramáticas”, afirmó tajante.

Lista única

Por otra parte, y consultado sobre cómo golpea al gobierno que el oficialismo no haya podido llegar a un acuerdo de lista única, esto luego de que ayer la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista indicaran que van a ir en su propia lista, Elizalde puso énfasis en la importancia alcanzar una unidad.

Nosotros tenemos una postura bien clara y creemos que la unidad es necesaria para enfrentar los desafíos que tiene la sociedad chilena para el futuro, la unidad amplia toda la fuerza progresista y por eso hemos sido explícitos respecto a que nos parece que tiene que haber una lista única”, indicó.

En esto, recordó que todavía no se cumplen los plazos para la declaración de lista ni la declaración de candidaturas y por tanto, indicó que ha su parecer ”hay que perseverar en los esfuerzos de unidad”.

“Una lista unitaria permite una mayor elegibilidad y una mayor representación de las fuerzas progresistas en el Congreso Nacional”, añadió.

Lee también:

Más sobre:PolíticaGobiernoÁlvaro ElizaldeCongresoJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Menor a “cifra difundida de forma maliciosa”: Municipalidad de Maipú fija monto que debe cobrar a EFE por orden de Contraloría

Mulet critica falta de liderazgo del FA para lograr acuerdo y transparenta diálogo con la DC sobre incoporación a segunda lista

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado

Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación
Tendencias

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo
Mundo

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos