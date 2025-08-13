Elizalde por declaraciones de Kast sobre el Congreso: “Es una frase que merece ser rectificada y aclarada”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó esta jornada las polémicas declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast de ayer, quien afirmó durante el seminario internacional Moneda Patria Investment que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Consultado sobre este tema en conversación con Radio Pauta esta mañana, el secretario de Estado expresó que es una frase “que obviamente merece ser rectificada y aclarada”.

“Porque finalmente en democracia tienen que haber contrapesos. La democracia precisamente consiste en el gobierno de la mayoría, pero donde existe un Congreso Nacional que expresa la diversidad de la sociedad con el cual se tienen que generar acuerdos a través del diálogo que permitan que el país obviamente vaya avanzando”, explicó.

Además, indicó, “la experiencia de gobiernos de la región que pretendieron gobernar por decreto, no ha sido buena”.

“A veces creemos que la democracia es un dato, y una experiencia histórica de Chile nos indica que la democracia hay que cuidarla y hay que cuidarla todos los días”, señaló.

En esto, Elizalde apuntó a que “América Latina está lleno de ejemplos” de “golpes blancos que han derribado a presidentes de la república elegidos democráticamente”.

“Hemos tenido dictaduras que han devenido después de elecciones, donde no ha habido contrapeso adecuado”, explicó. “Por eso yo digo, la democracia hay que cuidarla, por eso decimos ‘democracia siempre’. Expresar la convicción democrática en acciones, en conductas”.

“A veces decimos ‘no, mira, lo que pasa es que es una frase desafortunada que va a pasar’. Precisamente si no se reacciona a tiempo para defender el valor supremo de la democracia podemos pagar consecuencias dramáticas”, afirmó tajante.

Lista única

Por otra parte, y consultado sobre cómo golpea al gobierno que el oficialismo no haya podido llegar a un acuerdo de lista única, esto luego de que ayer la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista indicaran que van a ir en su propia lista, Elizalde puso énfasis en la importancia alcanzar una unidad.

“Nosotros tenemos una postura bien clara y creemos que la unidad es necesaria para enfrentar los desafíos que tiene la sociedad chilena para el futuro, la unidad amplia toda la fuerza progresista y por eso hemos sido explícitos respecto a que nos parece que tiene que haber una lista única”, indicó.

En esto, recordó que todavía no se cumplen los plazos para la declaración de lista ni la declaración de candidaturas y por tanto, indicó que ha su parecer ”hay que perseverar en los esfuerzos de unidad”.

“Una lista unitaria permite una mayor elegibilidad y una mayor representación de las fuerzas progresistas en el Congreso Nacional”, añadió.