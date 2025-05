Elizalde por retiro de agregados militares de Israel: “Lo que ha hecho el gobierno es una señal”

En una entrevista radial la mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la decisión del gobierno de retirar los agregados militares de Israel, quienes se encontraban desempeñando funciones en la misión en Tel Aviv.

La determinación, coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, fue informada en esta misma jornada a través de un comunicado de Cancillería, en que se argumenta que ésta "obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza".

Esto, indican, “producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino”. Además, en el texto se insta a Israel a "cesar su operación militar en el territorio palestino ocupado".

En diálogo con Radio Cooperativa, el ministro Elizalde explicó al respecto: “Lo que ha hecho el gobierno es una señal respecto de la situación que se está viviendo en Gaza y particularmente la situación humanitaria tan compleja que se está viviendo”.

“El gobierno tiene una postura de principios que tiene que ver con el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sobre todo que incluso en contextos de conflictos hay leyes que deben ser respetadas”, remarcó.

En cuanto al conflicto en Medio Oriente, el titular de Interior dijo que el Ejecutivo en su momento también fue “muy enérgico para condenar los atentados de Hamas en Israel” y que “lo que se defiende son principios”.

El secretario de Estado fue inquirido si esto puede significar que el Presidente Gabriel Boric anuncie la ruptura de relaciones con Israel este domingo en su última Cuenta Pública.

“Yo creo que no es prudente especular. Las decisiones que ha ido tomando el gobierno a través de la Cancillería han sido anunciadas y por tanto lo que se puede informar es esta decisión precisa que está acompañada con el llamado que se hizo al embajador de Chile en Israel hace ya bastante tiempo para informar, y por tanto no sacar conclusiones de decisiones distintas que no han sido notificadas formalmente”, zanjó.