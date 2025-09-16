Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”

En los pasillos del Congreso Nacional, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó los polémicos descargos que expresó la senadora Ximena Rincón, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara su candidatura senatorial por la Región del Maule.

La sentencia acogió el requerimiento interpuesto por el oficialismo y la DC, representados por el abogado Gabriel Osorio. En concreto, los partidos reclamaban que la actual parlamentaria no podía competir por un tercer período senatorial.

En horas de la mañana Rincón efectuó un punto de prensa, donde criticó a su par y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, acusándola de no tener “el coraje de poner su nombre en la impugnación” que la dejó fuera de carrera parlamentaria.

“En la vida hay que tener coraje y poner la cara y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”, dijo la líder de Demócratas.

En ese escenario, se le consultó al ministro Elizalde sobre su percepción de esta situación. El secretario de Estado dijo entender “desde el punto de vista humano” las declaraciones de Rincón, aunque remarcó que “hay que ser muy preciso”.

“En Chile, el gobierno no tiene legitimación activa para impugnar candidaturas. Las candidaturas solo pueden ser impugnadas por candidatos independientes o partidos políticos”, sostuvo.

En esa línea, señaló: "Yo no soy parte de esa causa, no he firmado ningún patrocinio de poder, no tengo legitimación activa para actuar en una causa de esta naturaleza (…) al gobierno no le corresponde ningún rol en la materia".

Respecto a su vínculo con el abogado Osorio, aseguró que al compartir esa profesión conoce “a muchos abogados, pero cuestión distinta es insinuar algún tipo de rol, toda vez que la ley es clara”, sostuvo.