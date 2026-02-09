Elizalde sostiene que candidatura de Bachelet “es una oportunidad para el país” y llama a dejar de lado diferencias

El ministro del Anterior, Álvaro Elizalde, El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió durante la mañana de este lunes a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, señalando que “es una oportunidad para el país”.

En conversación con Radio Cooperativa es que el ministro abordó el anuncio de la candidatura apuntando que “no todos los días existe la posibilidad de que un compatriota pueda encabezar el organismo multilateral más importante a nivel internacional”.

“Por eso hemos dicho que aquí hay que ponerse la camiseta de Chile y trabajar por lo que es mejor para Chile, independientemente de las legítimas diferencias que en una sociedad democrática existan a nivel interno”, añadió.

En la misma línea, Elizalde defendió el anuncio realizado por el presidente señalando que se ha actuado con transparencia. “El propio presidente Boric en una entrevista, me parece que fue en Tolerancia Cero, si mal no recuerdo, dijo que la candidatura se iba a inscribir antes del término de su mandato. O sea, se ha actuado con transparencia total”.

Cambio de Mando

En la ocasión, el ministro del Interior, además abordó el cambio de mando apuntando que espera que este sea ordenado y ejemplar.

Según explicó Elizalde “es muy importante que el traspaso de mando sea ejemplar en qué sentido, que las nuevas autoridades cuenten con toda la información para del primer día tomar las decisiones que les correspondan sin que el trabajo del Estado se detenga”, añadiendo que “el cambio de mando no puede significar que la gestión pública se detenga”.

De acuerdo a lo que detalló, “desde hace ya bastante tiempo venimos trabajando para que en una plataforma electrónica se entreguen a las nuevas autoridades toda la información disponible para las decisiones que tengan que tomar”.