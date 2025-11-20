Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

Con motivo de su reciente llegada al país, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo un diálogo con la prensa la tarde de este jueves en la sede diplomática situada en Las Condes.

Judd, que fue misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Chile hace tres décadas, afirmó que él pidió al Presidente Donald Trump apoyar a su administración volviendo a una tierra que conocía.

Según reconoció, él era el cuarto en la lista que tenía en mente el líder republicano.

“Mi mente siempre estaba en Chile. Yo siempre iba a decir Chile. Así que, bueno, yo finalmente le pedí que me nominara embajador acá en Chile. ¿Y por qué? Porque yo amo este país. Me encanta. La verdad es que tengo un gran, gran afecto en base al tiempo que yo viví aquí, la gente que conocí, la gente con la cual trabajé“, señalo.

El nuevo representante fue agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desde 1997 hasta su jubilación en 2023 y llegó hace dos semanas a Santiago para asumir sus funciones diplomáticas.

El embajador también contó que mantiene sus vida privada bajo reserva y lejos de las redes sociales.

“Tengo seis hijos, mi esposa de Arizona. Ella es la mejor persona que conozco”, aseguró.

Dos de sus hijos son adoptados y llegaron a su casa cuando tenían siete y once años. Son hermano y hermana. Estaban a cargo de una familiar que falleció y que vivía con ellos en el mismo barrio.

Respecto a lo que espera lograr, el embajador Judd dijo que su objetivo es contribuir a un objetivo de prosperidad en el país, de la mano de un trabajo colaborativo con su país.

“La forma como hacemos esto es a través de la economía. Si podemos crear oportunidades, si podemos traer negocios estadounidenses hacia Chile y podemos tener inversión extranjera directa, crear trabajo para el pueblo de acá de Chile, ustedes van a ser más prósperos. Cuando ustedes tienen oportunidades económicas, la criminalidad baja”, argumentó.

Asimismo, descartó que falle.

“Yo no creo en el fracaso”, recalcó.

Sobre qué tipo de industrias estadounidenses podrían empezar a operar en estas tierras, mencionó a EnergyX, la startup de Teague Egan que quiere explotar litio en Chile.

“Obviamente, en la industria de la minería, que es una gran industria en Chile, tenemos muchas empresas que estarían interesadas en venir acá y traer trabajos. Por ejemplo, EnergyX. Están listos para partir ahora. Pueden crear 2.000 trabajos en la construcción hoy día. Pueden crear 500 trabajos de nivel administrativo hoy día. La parte más difícil es poder tener los permisos”, sostuvo, advirtiendo que “la permisología es un problema grande”.

Boric y el gobierno que viene

Tras el cambio de mando en Bolivia, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, según consignó el diario La Nación de Argentina, criticó lo “bajo que ha caído la relación bilateral con Chile”, respondiendo a las afirmaciones que hizo el Presidente Boric en su alocución en la COP30 respecto a las ideas de Trump sobre el cambio climático.

Consultado por la relación a nivel de gobiernos, ante esas expresiones del Presidente Gabriel Boric respecto a Trump y su administración, Judd también fue crítico.

“Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Porque cuando él critica al Presidente de los Estados Unidos respecto a los temas ambientales, los Estados Unidos ha sido un líder ha estado en la delantera de los temas ambientales. Por lo tanto, escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país”, expuso.

“Eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos. Los daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar. Y obviamente daña el traer negocios de los Estados Unidos acá también. Por lo tanto, un jefe de Estado que critica a otro que quiere traer negocios acá, lo dificulta mucho más. Lo que hace es dañar al pueblo chileno", agregó.

Respecto a la elección presidencial que enfrentará al candidato del Partido Republicano chileno José Antonio Kast con la candidata oficialista y militante del Partido Comunista Jeannette Jara, el embajador evitó hablar de preferencias.

“Voy a trabajar con quien sea que gane. Lo que yo quiero, yo quiero que los chilenos decidan. Yo quiero que ustedes sean capaces de decidir quién va a ser su próximo Presidente. Y al decidir sobre eso, ustedes me van a decir con quién querrán que yo quede. Con quién quieren ustedes que yo trabaje. Porque yo quiero trabajar con la mejor persona posible que ayude a los chilenos lo máximo posible”, afirmó.