Emplazamientos por aborto, relaciones con Israel y rol de FF.AA.: candidatos oficialistas enfrentaron nuevo debate de cara a las primarias

La tarde de este viernes, tres de los candidatos presidenciales del oficialismo se enfrentaron a un nuevo debate ad portas de las primarias del próximo domingo 29 de junio.

Se trata del tercer cara a cara que tienen los aspirantes a La Moneda. Esta vez, eso sí, solo participaron Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS). El representante de Frente Amplio, Gonzalo Winter, no pudo asistir por temas de agenda.

Aborto legal, el cuestionamiento de mantener o cortar las relaciones diplomáticas con Israel y el rol de las Fuerzas Armadas, fueron los temas que marcaron la conversación.

Tohá responde a emplazamientos por aborto

El proyecto de aborto legal fue uno de los tópicos centrales, y aunque todos los candidatos habían marcado sus posturas con anterioridad, la candidata del Socialismo Democrático aprovechó la instancia para responder a los emplazamientos de Gonzalo Winter -en otro debate- sobre convocar a la bancada del PS y al PPD para apoyar la iniciativa.

Ante esto, Tohá señaló: “No me parece aceptable que haya gente que dice que porque está en contra esto no se puede discutir. Cuando uno está en contra, se discute y cada uno dirá su posición. Tampoco me parece aceptable que empiecen por los medios a emplazar si yo voy a alinear a todos a favor, porque hay personas que efectivamente están en contra”.

“Soy partidaria de que den sus argumentos y yo ciertamente voy a tratar de persuadirlos de la mía, pero no voy a obligar a nadie a votar algo si no están de acuerdo en un tema tan sensible como este” , aseguró.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Relaciones diplomáticas con Israel

Otro de los momentos clave en medio del debate convocado por el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) de la Universidad de Chile, fue la tensa relación diplomática con Israel, que ha empeorado tras el retiro de los agregados militares nacionales como una señal de protesta al intenso bloqueo humanitario en Gaza.

La población palestina vive los meses más críticos del conflicto bélico sin el ingreso de comida y otros servicios básicos, actualmente más de 50 niños han fallecido por la falta de alimentos y más de 70 mil están en riesgo de sufrir desnutrición aguda.

En ese contexto, la candidata del PC manifestó la postura más tajante: romper relaciones con Israel.

“Creo que lo que está ocurriendo es demasiado grave y la historia va a ser un juicio de lo que hicimos y de lo que no en este periodo. Algunos han dicho que no hay que suspender relaciones por el interés de Chile. Yo me pregunto si los derechos humanos y su respeto son así de transaccionales. Me da la impresión que no. Tiendo a creer que no es parte de mis valores ”, reflexionó Jara.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Declaraciones que rápidamente fueron replicadas por Mulet, quien reclamó: “¿La candidata Jara va a romper relaciones con Cuba por las violaciones a los derechos humanos, Venezuela o con Corea del Norte? Entonces eso es lo que hay que hacer. Las relaciones internacionales tienen un tipo de motivaciones más complejas y creo que hay que ser coherentes”.

Para concluir, Tohá siguió la misma línea que Mulet y afirmó: “Nunca siquiera nos preguntamos romper relaciones con Rusia que tiene invadido un país y han muerto niños ¿Y por qué no lo ha hecho el Estado de Chile? Porque no sirve. Son esas típicas cosas simbólicas, testimoniales que no cambian nada”.

“A mí me interesa mover las cosas y defender los derechos humanos en Israel, en Venezuela, en Rusia, en Nicaragua, en Chile y donde sea que se violen”, zanjó.

Rol de las FF.AA.

“¿Deben las Fuerzas Armadas apoyar a las Fuerzas de Orden y Seguridad en el resguardo del orden público?“

Esa fue la pregunta que respondieron los abanderados en cuanto a seguridad. La primera en dar su postura fue Jara, quien señaló estar en desacuerdo con este planteamiento porque “la evidencia ha demostrado que no hay pruebas concretas de que la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas del orden público dé algún resultado”.

“Hoy día están apoyando las tareas de frontera, pero otra cosa es el orden interior del país, y para eso lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo policías y, sobre todo, invertir en medidas preventivas en serio”, agregó la comunista.

Por su parte, el diputado Mulet sostuvo que “el orden constitucional chileno tiene cuatro estados de excepción, y uno particularmente el que se ha usado en la Araucanía, ha sido aprobado por el Congreso reiteradas veces y hace participar a las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden (...) De manera que en situaciones extraordinarias yo creo que sí que es posible hacer uso de las Fuerzas Armadas en materia de orden público”.

“En situaciones de normalidad, evidentemente no. Ahí está Carabineros, PDI, y yo propongo avanzar en la policía municipal ”, agregó el parlamentario.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Mientras tanto, la exministra del Interior defendió que sí es partidaria de emplear a las FF.AA. en “temas de orden público que lo requieran”.

“Así lo hice como ministra, y los resultados han sido para el país muy importantes. En la Macrozona Sur hay un tercio de la violencia que había antes de que entraran los militares. No solo los militares, por cierto, se tomaron varias medidas más”, aseveró.