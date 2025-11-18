En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

Tras conseguir su reelección en el cupo senatorial del Maule, Paulina Vodanovic (PS) llegó este lunes al comando presidencial de Jeannette Jara (PC) para participar del encuentro convocada por la candidata y sus equipos, a los que se citó a los jefes de los nueve partidos que están detrás de su candidatura.

La senadora y presidenta del Partido Socialista llegó atrasada, pero alcanzó a compartir con la exministra del Trabajo y estar en la parte final del encuentro en el sexto piso del edificio ubicado en Londres 76, en la que no estuvo la candidata presidencial.

Ahí Vodanovic se lanzó y cuestionó a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) por empujar una segunda lista parlamentaria que quebró al oficialismo para los comicios que se realizaron este domingo.

Fue una reprimenda directa, que miraron atentos los jefes de los partidos presentes en el encuentro. Vodanovic acusó que la segunda nómina, minoritaria del oficialismo, afectó el resultado de la elección de algunos parlamentarios.

Según la jefa del PS, el sector podría haber quedado más cerca de los cuórums necesarios para que, en caso que la actual oposición al gobierno (republicanos, Chile Vamos, libertarios y PDG) actúen en bloque, el oficialismo pueda frenar sus ofensivas en la Cámara de Diputados.

A nivel de diputados, el oficialismo quedó en desventaja en contra de la oposición. Esto generó que toda la atención se la lleve el Senado, donde izquierda y derecha sí lograron equiparar su fuerza.

El comentario de Vodanovic fue recogido en la cita por la representante de la FRVS, Mónica Sánchez. Ella refrendó lo expuesto por la senadora socialista, pues, según los cálculos de su sector, el resultado no habría variado en caso de que el sector haya competido en una sola nómina parlamentaria.

Vodanovic y Sánchez continuaron la discusión, en un intercambio que se extendió por unas dos rondas. Luego de eso los timoneles del oficialismo y dirigentes del comando continuaron con la reunión, en la que Jara los alentó para la campaña de segunda vuelta y donde los partidos pusieron a disposición a sus equipos.

La defensa que hizo Sánchez fue en la misma línea de lo que, previo a la llegada de Vodanovic a la reunión, también expuso ante los presentes el secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio.

Vodanovic, en todo caso, no ha sido la única en transparentar su molestia con la FRVS y AH por dividir al oficialismo en dos listas parlamentarias. Este lunes, en el comité político ampliado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, resintió el resultado electoral y proyectó que, en caso de haber acudido a las urnas en unidad, habrían sacado unos cinco diputados más.