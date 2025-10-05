SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Encuesta Criteria: Jara se mantiene en primer lugar pese a caída de tres puntos, seguida por Kast y Matthei

En un escenario de primera vuelta, Jara experimentó una caída de 3%, mientras que Kast y Matthei anotaron alzas de dos y tres puntos, respectivamente.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
De izquierda a derecha los candidatos Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Este domingo 5 de octubre, la empresa de consultoría y de estudios de opinión Criteria dio a conocer los resultados de su encuesta semanal relativa al apoyo que suscitan los candidatos a la Presidencia, la aprobación del gobierno y del Presidente Boric, entre otros temas de interés público. Esta semana, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se mantuvo en el primer lugar de las preferencias en primera vuelta (27%), seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast (26%) y la carta de Chile Vamos Evelyn Matthei (17%).

Pese a que el ítem de candidatos presidenciales no tuvo mayores movimientos en el orden de preferencias, éstos si experimentaron determinadas alzas o descensos. En el caso de Jara, registra una baja de 3 puntos respecto de la medición anterior. Kast y Matthei experimentaron un alza de dos y tres puntos, respectivamente.

En el orden de preferencias sigue el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (10%),quien mantuvo la misma cifra de la medición anterior, y el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, experimentó un descenso de 1 punto (8%). Entre los candidatos no afiliados a partidos, Harold Mayne-Nicholls suscitó un 4% de apoyo -un alza de un punto-, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés alcanzaron un 1%. Un 6% de los 1003 encuestados entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre no manifestó ninguna preferencia.

Los encuestados, ante la pregunta de quién creen que será el próximo Presidente de la República, contestaron en su mayoría (36%) que José Antonio Kast será quien alcance ese puesto, lo que representa un punto más que la medición anterior. Le sigue Jeannette Jara, quien mantuvo el 32% de las respuestas en este ítem.

Respecto de los escenarios de segunda vuelta, la encuesta arrojó que José Antonio Kast superaría a Jeannette Jara con 47% (+3) frente a un 36% (+1) y que un 17% votaría nulo o blanco. En el escenario de Matthei vs Jara, sería la exalcaldesa de Providencia quien se impondría a la exministra con un 41% (+2) versus un 34% (=). Esta vez, el porcentaje de votos nulos o blancos se eleva a 25%.

Según el sondeo, Jeannette Jara sí lograría imponerse frente a Franco Parisi o Johannes Kaiser, pero en ambos casos los porcentajes de voto nulo o blanco son mayores. En el primer caso 35% (=) respalda a Jara frente a un 31% (+2). Esta vez el porcentaje de votos nulos o blancos es de 34%. En cuanto a Kaiser, la militante PC se impuso con 37% (-1) versus 35% (+1). La cifra de votos nulos o blancos en este escenario es de 28%.

Aprobación presidencial

La aprobación al Presidente Gabriel Boric entre los encuestados experimentó un alza de tres puntos y se sitúa en 34%. Su desaprobación bajó dos puntos (58%).

El respaldo al gobierno subió un punto (31%) y la desaprobación bajó un punto (61%).

Postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU

Uno de los temas consultados en el sondeo fue la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

A un 45% de los encuestados les parece “más bien positivo para el país” la candidatura de Bachelet, mientras que a un 33% le parece “más bien negativo para el país. Un 22% dijo no saber al respecto.

Con todo, hay más personas dentro del estudio que tienen una opinión negativa (31%) o regular (40%) que positiva (29%) de la ONU.

Más sobre:Encuesta CriteriaJeannette JaraJosé Antonio KastEvelyn MattheiPrimera vueltaPresidencialesCriteria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Hallan cuerpo en Talcahuano con lesiones cortopunzantes atribuibles a terceros

Incendio forestal en Monte Patria quemó tres viviendas y forzó la evacuación de más de 100 personas

Papa celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza y llama a liberar a los rehenes

Seis detenidos por tráfico de migrantes en San Pedro de Atacama

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

4.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Hallan cuerpo en Talcahuano con lesiones cortopunzantes atribuibles a terceros
Chile

Hallan cuerpo en Talcahuano con lesiones cortopunzantes atribuibles a terceros

Encuesta Criteria: Jara se mantiene en primer lugar pese a caída de tres puntos, seguida por Kast y Matthei

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”
Negocios

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Un contundente George Russell se impone en Singapur y los McLaren siguen perdiendo ventaja ante Max Verstappen en la F1
El Deportivo

Un contundente George Russell se impone en Singapur y los McLaren siguen perdiendo ventaja ante Max Verstappen en la F1

Celebra ante su exequipo: revisa el gol de Alexis Sánchez por el Sevilla ante el Barcelona

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Papa celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza y llama a liberar a los rehenes
Mundo

Papa celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza y llama a liberar a los rehenes

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

Presidente de Siria vota en las elecciones legislativas del país y describe la jornada como un “momento histórico”

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia