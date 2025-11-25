“Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

La senadora Yasna Provoste (DC) aclaró mediante sus redes sociales que votó en contra de los dos capítulos contenidos en la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

Su rectificación se da luego de que “por un error de digitación” en los registros finales apareciera como que aprobó el segundo capítulo del libelo.

A través de X, Provoste afirmó que “rechacé ambos capítulos de la acusación constitucional contra el exministro Pardow. Responsabilidad política ya fue asumida".

“Por un error de digitación figuró como que voté a favor en un capítulo. Hice la aclaración a la Secretaría del Senado y el registro oficial fue corregido”, añadió la representante de la Región de Atacama.

En su aclaración, la senadora Provoste aprovechó de compartir su intervención en la sala durante la discusión de la acusación constitucional, donde adelantó que votaría en contra de ambos capítulos.

“Insisto, aquí no hay una infracción constitucional. Hubo un error político y el exministro lo asumió saliendo de este cargo. Por eso que en consciencia voy a rechazar ambos capítulos de esta acusación constitucional”, dijo en la instancia.