    Política

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    “Les ha tocado sacar adelante grandes desafíos (...) nos augura que vamos a tener una muy buena administración desde el 11 de marzo”, aseguró el timonel de Republicanos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Presidente del Partido Republicano y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Son varios los reproches que se han manifestado desde el futuro oficialismo en contra de algunas figuras que acompañarán a José Antonio Kast como ministros de Estado.

    En concreto, las críticas apuntan principalmente a la alta presencia de independientes en el diseño ministerial.

    Bajo este marco, y tan solo a horas de la presentación del gabinete, el timonel de Republicanos, Arturo Squella, salió a responder estos cuestionamientos.

    “(El gabinete) es una mezcla que tiene un componente de personas que tienen una trayectoria política, que forman parte o han formado parte de las fuerzas políticas que estuvieron detrás del Rechazo del 4 de septiembre del año 2022. Eso es un elemento especialmente significativo para la reunión de ministros que van a trabajar de la mano con el presidente José Antonio Kast. Y al mismo tiempo, personas que si bien son independientes, tienen trayectoria en el Estado”, sostuvo al ser abordado por la prensa en “La Moneda chica”.

    Luego aseguró: “Les ha tocado sacar adelante grandes desafíos, y creo que el componente, digamos, en su conjunto es extremadamente bueno y nos augura que vamos a tener una muy buena administración desde el 11 de marzo”.

