“Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación
“Les ha tocado sacar adelante grandes desafíos (...) nos augura que vamos a tener una muy buena administración desde el 11 de marzo”, aseguró el timonel de Republicanos.
Son varios los reproches que se han manifestado desde el futuro oficialismo en contra de algunas figuras que acompañarán a José Antonio Kast como ministros de Estado.
En concreto, las críticas apuntan principalmente a la alta presencia de independientes en el diseño ministerial.
Bajo este marco, y tan solo a horas de la presentación del gabinete, el timonel de Republicanos, Arturo Squella, salió a responder estos cuestionamientos.
“(El gabinete) es una mezcla que tiene un componente de personas que tienen una trayectoria política, que forman parte o han formado parte de las fuerzas políticas que estuvieron detrás del Rechazo del 4 de septiembre del año 2022. Eso es un elemento especialmente significativo para la reunión de ministros que van a trabajar de la mano con el presidente José Antonio Kast. Y al mismo tiempo, personas que si bien son independientes, tienen trayectoria en el Estado”, sostuvo al ser abordado por la prensa en “La Moneda chica”.
Luego aseguró: “Les ha tocado sacar adelante grandes desafíos, y creo que el componente, digamos, en su conjunto es extremadamente bueno y nos augura que vamos a tener una muy buena administración desde el 11 de marzo”.
