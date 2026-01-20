“Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

Son varios los reproches que se han manifestado desde el futuro oficialismo en contra de algunas figuras que acompañarán a José Antonio Kast como ministros de Estado.

En concreto, las críticas apuntan principalmente a la alta presencia de independientes en el diseño ministerial.

Bajo este marco, y tan solo a horas de la presentación del gabinete, el timonel de Republicanos, Arturo Squella, salió a responder estos cuestionamientos.

“(El gabinete) es una mezcla que tiene un componente de personas que tienen una trayectoria política, que forman parte o han formado parte de las fuerzas políticas que estuvieron detrás del Rechazo del 4 de septiembre del año 2022. Eso es un elemento especialmente significativo para la reunión de ministros que van a trabajar de la mano con el presidente José Antonio Kast. Y al mismo tiempo, personas que si bien son independientes, tienen trayectoria en el Estado”, sostuvo al ser abordado por la prensa en “La Moneda chica”.