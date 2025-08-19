“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, la tarde de este martes se sumó a la serie de cuestionamientos a la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

La exalcaldesa de Providencia, mediante un video compartido en sus redes sociales, apuntó contra el Partido Comunista y además emplazó a la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, también militante de la tienda liderada por Lautaro Carmona.

Que el Partido Comunista levante a Daniel Jadue, imputado por corrupción y con arresto domiciliario, es una burla para los chilenos honestos.



Jeanette Jara debe aclarar si su proyecto incluye proteger a los que están en la mira de la justicia. El país merece líderes con las… pic.twitter.com/YpkVA6CXRD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 19, 2025

“Que el Partido Comunista haya levantado a Daniel Jadue, que está imputado por corrupción y que está con arresto domiciliario, es una burla para todos los chilenos honestos” , dijo.

Y luego agregó: “Jeannette Jara debe aclarar si en su programa está el proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia”.

“Chile necesita líderes limpios y no operadores políticos con prontuario”, cerró.

Más temprano, Jara fue consultada por su postura respecto a la candidatura de Jadue a la Cámara de Diputados.