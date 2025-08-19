“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara
"Chile necesita líderes limpios y no operadores políticos con prontuario", dijo la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.
La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, la tarde de este martes se sumó a la serie de cuestionamientos a la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
La exalcaldesa de Providencia, mediante un video compartido en sus redes sociales, apuntó contra el Partido Comunista y además emplazó a la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, también militante de la tienda liderada por Lautaro Carmona.
“Que el Partido Comunista haya levantado a Daniel Jadue, que está imputado por corrupción y que está con arresto domiciliario, es una burla para todos los chilenos honestos”, dijo.
Y luego agregó: “Jeannette Jara debe aclarar si en su programa está el proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia”.
“Chile necesita líderes limpios y no operadores políticos con prontuario”, cerró.
Más temprano, Jara fue consultada por su postura respecto a la candidatura de Jadue a la Cámara de Diputados.
“Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, respondió.
