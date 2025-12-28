SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

    La publicación en redes sociales de la diplomática apoyando la "libre determinación de la nación rapanui" generó molestia entre legisladores, que piden su salida. El objetivo es que el ministro Alberto van Klaveren dé explicaciones.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    28/03/2024 Manahi Pakarati Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, sigue causándole dolores de cabeza al gobierno.

    La representante de Chile en el país oceánico publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que promovía la “libre determinación de la nación rapanui”.

    A pesar de que ella bajó el posteo de su red social tras una severa reprimenda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la polémica no se ha extinguido. De hecho, parlamentarios de todos los sectores están pidiendo su salida.

    Incluso, el diputado oficialista Raúl Soto (jefe de la bancada PPD), que integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció en el programa Estado Nacional, de 24 horas, que pedirá citar al canciller Alberto van Klaveren a ese espacio legislativo para que dé explicaciones por el incidente.

    “Hechos como estos, y otros que se han vivido en los últimos años, contribuyen a una degradación de la diplomacia que no es bueno para nuestra democracia”, sostuvo Soto.

    “Plantear una opinión política tan disruptiva, como la autodeterminación de un territorio que es nacional, me parece absolutamente inadmisible e irresponsable”, añadió el legislador PPD.

    Su par en esta comisión, Stephan Schubert (ind.-republicano), fue más allá y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la renuncia de la embajadora.

    Junto con ello, el diputado de la bancada republicana se plegó a la idea de citar a Van Klaveren “para que dé cuenta de por qué una representante de Chile que propone dividir el territorio sigue trabajando en el cargo”.

    En esa misma postura se pronunció el diputado Christian Moreira (UDI) -integrante de Relaciones Exteriores-, al solicitar la renuncia de Pakarati. “Ella está para representar a los intereses de nuestro país y no como agitadora separatista”, afirmó el gremialista.

    De manera formal, sin embargo, a la instancia de la Cámara aún no llega una solicitud formal para la citación del canciller. Un oficio de este tipo recién podría formalizarse a partir del 5 de enero de 2026, cuando se reanude el trabajo del Congreso, que está en receso por las fiestas de fin de año. Para ello bastaría que la solicitud cuente con la mayoría de ese espacio legislativo.

    La presidenta de la Comisión de RR.EE., la diputada Coca Ericka Ñanco (FA), no obstante, desdramatizó la situación considerando que desde el Ejecutivo ya habían actuado al respecto. “Este es un tema que hay que abordar con sentido de Estado, pero sin sobrerreacciones”, aseguró.

    “No vemos una necesidad política ni institucional de citar al canciller, sin perjuicio de que la comisión seguirá cumpliendo su rol de fiscalización y seguimiento cuando corresponda”, complementó Ñanco.

    Diplomática rapanui

    Nacida el año 1973 en Hanga Roa, Isla de Pascua, Manahi Pakarati es hija de padre rapanui y madre chilena continental, profesora normalista oriunda de San Bernardo.

    Con la ayuda de diversas becas, la embajadora pudo estudiar Bibliotecología en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Posteriormente entró a Periodismo en la Universidad de Chile a través del programa de titulados.

    En 1997 ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello, de la cual egresó. Además de lo anterior, también posee un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda.

    Tras salir de la academia diplomática desempeñó múltiples cargos en el servicio exterior. Fue cónsul en Nueva Zelanda, parte de la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas y agregada en la embajada de México.

    Además de lo anterior, también desempeñó cargos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General Consular y en las direcciones geográficas de Asia Pacífico, de Europa y de América del Norte.

    En el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue subdirectora de Giras Presidenciales.

    Ya durante el mandato de Gabriel Boric, fue designada directora de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo del Minrel, cargo en que le correspondía acompañar al presidente en giras y organizar sus actividades oficiales.

    Ella cumplió un rol importante en el traspaso de mando del 11 de marzo de 2022, ceremonia en que lució un llamativo vestido blanco con un tocado de plumas, a la usanza polinésica.

    Posteriormente, el 18 de marzo de 2024 llegó al cargo que desempeña actualmente: embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Además, también trabaja como concurrente para las Islas Cook, Niue y Fiyi.

    Más sobre:PolíticaCongreso NacionalMahari PakatariAlberto Van KlaverenRelaciones Exteriores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos

    Detienen a hombre por uso negligente de fuego en San Javier: sujeto quemaba basura en su terreno

    Inundaciones en el sur de España: se reporta un víctima fatal y dos personas desaparecidas

    Al menos tres muertos en enfrentamientos durante protestas en la provincia de Latakia en Siria

    Detienen a dos hermanos por homicidio ocurrido en Talagante: ataque habría sido por venganza

    Somalilandia promete que no recibirá a palestinos expulsados de Gaza a cambio del reconocimiento de Israel

    Lo más leído

    1.
    “Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

    “Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

    2.
    “Imprudente e irresponsable”: Soto (PPD) critica llamado del PC a movilizaciones contra el gobierno de Kast

    “Imprudente e irresponsable”: Soto (PPD) critica llamado del PC a movilizaciones contra el gobierno de Kast

    3.
    Ruth Hurtado confirma conversaciones con libertarios y desliza nombres para el gobierno de Kast

    Ruth Hurtado confirma conversaciones con libertarios y desliza nombres para el gobierno de Kast

    4.
    Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

    Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

    5.
    Se tensiona el juego de tronos por el control de las cámaras del Congreso

    Se tensiona el juego de tronos por el control de las cámaras del Congreso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Detienen a hombre por uso negligente de fuego en San Javier: sujeto quemaba basura en su terreno
    Chile

    Detienen a hombre por uso negligente de fuego en San Javier: sujeto quemaba basura en su terreno

    Detienen a dos hermanos por homicidio ocurrido en Talagante: ataque habría sido por venganza

    Incendios en Pichidegua: dos personas fueron formalizadas por uso negligente del fuego

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido
    El Deportivo

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    La U tiene nuevo técnico: Azul Azul llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales
    Cultura y entretención

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos
    Mundo

    Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos

    Inundaciones en el sur de España: se reporta un víctima fatal y dos personas desaparecidas

    Al menos tres muertos en enfrentamientos durante protestas en la provincia de Latakia en Siria

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana