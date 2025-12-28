Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, sigue causándole dolores de cabeza al gobierno.

La representante de Chile en el país oceánico publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que promovía la “libre determinación de la nación rapanui”.

A pesar de que ella bajó el posteo de su red social tras una severa reprimenda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la polémica no se ha extinguido. De hecho, parlamentarios de todos los sectores están pidiendo su salida.

Incluso, el diputado oficialista Raúl Soto (jefe de la bancada PPD), que integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció en el programa Estado Nacional, de 24 horas, que pedirá citar al canciller Alberto van Klaveren a ese espacio legislativo para que dé explicaciones por el incidente.

“Hechos como estos, y otros que se han vivido en los últimos años, contribuyen a una degradación de la diplomacia que no es bueno para nuestra democracia”, sostuvo Soto.

“Plantear una opinión política tan disruptiva, como la autodeterminación de un territorio que es nacional, me parece absolutamente inadmisible e irresponsable”, añadió el legislador PPD.

Su par en esta comisión, Stephan Schubert (ind.-republicano), fue más allá y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la renuncia de la embajadora.

Junto con ello, el diputado de la bancada republicana se plegó a la idea de citar a Van Klaveren “para que dé cuenta de por qué una representante de Chile que propone dividir el territorio sigue trabajando en el cargo”.

En esa misma postura se pronunció el diputado Christian Moreira (UDI) -integrante de Relaciones Exteriores-, al solicitar la renuncia de Pakarati. “Ella está para representar a los intereses de nuestro país y no como agitadora separatista”, afirmó el gremialista.

De manera formal, sin embargo, a la instancia de la Cámara aún no llega una solicitud formal para la citación del canciller. Un oficio de este tipo recién podría formalizarse a partir del 5 de enero de 2026, cuando se reanude el trabajo del Congreso, que está en receso por las fiestas de fin de año. Para ello bastaría que la solicitud cuente con la mayoría de ese espacio legislativo.

La presidenta de la Comisión de RR.EE., la diputada Coca Ericka Ñanco (FA), no obstante, desdramatizó la situación considerando que desde el Ejecutivo ya habían actuado al respecto. “Este es un tema que hay que abordar con sentido de Estado, pero sin sobrerreacciones”, aseguró.

“No vemos una necesidad política ni institucional de citar al canciller, sin perjuicio de que la comisión seguirá cumpliendo su rol de fiscalización y seguimiento cuando corresponda”, complementó Ñanco.

Diplomática rapanui

Nacida el año 1973 en Hanga Roa, Isla de Pascua, Manahi Pakarati es hija de padre rapanui y madre chilena continental, profesora normalista oriunda de San Bernardo.

Con la ayuda de diversas becas, la embajadora pudo estudiar Bibliotecología en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Posteriormente entró a Periodismo en la Universidad de Chile a través del programa de titulados.

En 1997 ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello, de la cual egresó. Además de lo anterior, también posee un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda.

Tras salir de la academia diplomática desempeñó múltiples cargos en el servicio exterior. Fue cónsul en Nueva Zelanda, parte de la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas y agregada en la embajada de México.

Además de lo anterior, también desempeñó cargos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General Consular y en las direcciones geográficas de Asia Pacífico, de Europa y de América del Norte.

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue subdirectora de Giras Presidenciales.

Ya durante el mandato de Gabriel Boric, fue designada directora de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo del Minrel, cargo en que le correspondía acompañar al presidente en giras y organizar sus actividades oficiales.

Ella cumplió un rol importante en el traspaso de mando del 11 de marzo de 2022, ceremonia en que lució un llamativo vestido blanco con un tocado de plumas, a la usanza polinésica.

Posteriormente, el 18 de marzo de 2024 llegó al cargo que desempeña actualmente: embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Además, también trabaja como concurrente para las Islas Cook, Niue y Fiyi.