Escala tensión por presencia de Arancibia en la Convención: Machi Linconao acusa “ataque” en su contra y Chile Vamos dice que siempre “defenderemos a las minorías”

“En la Macrozona Sur también hay molestia por la participación de la convencional Royo y Linconao (...) En la sentencia se acreditó que el grupo que concertó para ir a asesinar al matrimonio Luchsinger Mackay se reunió previamente en la dirección de la convencional Linconao”.

Este fue parte del reclamo que esta jornada, al finalizar la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, realizó Ruth Hurtado (independiente del distrito 22 por el cupo Vamos por Chile) en contra de sus pares Manuela Royo y Francisca Linconao.

La intervención de la representante de diversas comunas de La Araucanía, que fue interrumpida por la coordinadora de la instancia, la mencionada Royo, se dio en medio de la tensión que se ha generado en la Comisión de DD.HH. por la controvertida presencia del exComandante en Jefe de la Armada y exedecán de Augusto Pinochet, Jorge Arancibia.

Una arremetida de Hurtado que fue contestada por la misma Machi Linconao, en un punto de prensa que contó con el respaldo de la presidenta de la Convención, Elisa Loncon y varios representantes de los pueblos originarios.

“Estoy trabajando aquí, cumplimos un mes, pero con mucho problema. Los partidos de la derecha nos atacan todos los días. Primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth Hurtado, que está en Temuco, ella me está atacando. Yo estoy trabajando por los DD.HH. y ella me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, que estuve presa. ¿Eso qué tiene que ver? Yo soy una persona inocente y por eso estoy acá dando la cara. Vine con la frente en alto para poder trabajar aquí y apoyar a mi gente y mi pueblo mapuche”, contestó la autoridad ancestral mapuche.

Y agregó: “Al pueblo mapuche le dicen terrorista, nosotros no somos terroristas, yo soy machi no soy terrorista (...) no le hago mal a nadie. Entonces lo que está diciendo aquí el partido de derecha, bueno, que atente a las consecuencias (sic). Yo no le voy a hacer nada, pero Dios es muy grande”.

Loncon, que escoltó a la machi para manifestar su solidaridad con ella, afirmó que “los DD.HH. son la base de la convivencia entre nosotros. Vemos y hemos visto a través de estos actos de racismo, actos de vulneración de derechos, el que no todos comprendemos esta historia de vulneración de DD.HH. que vive Chile. Esta historia no es reciente”.

“Como presidenta y como vicepresidencia y vicepresidencias adjuntas...yo incluso vengo de una reunión en la que abordamos la necesidad de que como Convención profundicemos y establezcamos el mínimo común para que las agresiones de vulneración de derechos humanos no se den acá. Como ustedes saben, el pueblo mapuche es un pueblo digno, con esa dignidad que la machi habla me pusieron a mí como presidenta (...)”, aseguró la líder del órgano constituyente.

Presentación a Ética

Quien también salió en defensa de la autoridad mapuche fue Rosa Catrileo: “No se puede entender que se compare a una víctima de violaciones de DD.HH., como es la machi Francisca, con una persona que estuvo al mando y al servicio del principal dictador de Chile”.

De hecho, la convencional afirmó que no descartaban llevar a Hurtado a la Comisión de Ética por sus dichos. “Lo vamos a evaluar como convencionales mapuche”, dijo Catrileo. “Lo más probable es que sea así, que preparemos una presentación”, agregó.

Por su parte, Adolfo Millabur, escaño reservado, aseguró que “la convencional Ruth Hurtado hizo referencia a nuestra machi. Hizo referencia con la idea de empatar y comparar al señor Arancibia con nuestra sagrada machi. La Machi Francisca Linconao no está sola. Detrás de la machi estamos todos los mapuche con conciencia”.

Chile Vamos dice que creen en la democracia y que no censurarán a nadie

La respuesta de Chile Vamos vino de inmediato. Los convencionales de derecha aseguraron que no censurarán a nadie de ninguna Comisión.

“Nosotros estamos por el lado de la democracia, por el lado de la votación popular. Todos tenemos esa votación popular en nuestras espaldas y también lo tiene Jorge Arancibia, que sacó muchos votos, que no tiene escaños reservados y que nunca ha estado en un proceso judicial. Nosotros siempre vamos a defender a las minorías”, dijo el convencional Arturo Zúñiga.

“Y si el día de mañana una persona pide una inhabilitación de Hugo Gutiérrez por prófugo, nosotros vamos a estar en contra. Si una persona pide una inhabilitación de Marcos Barraza por estafa en la Universidad Arcis, vamos a estar en contra. Y si alguien pide inhabilitar a Francisca Linconao por el asesinato del matrimonio Luchsinger, vamos a estar en contra porque somos consecuentes y creemos en la democracia”, cerró el exsubsecretario.

Por su parte, Rodrigo Álvarez declaró que “ninguna mayoría, ningún pleno, ningún grupo puede alterar, insistimos, los derechos por los cuales los chilenos colocaron a 155 personas en este lugar para redactar una nueva Constitución. Cualquier alteración a eso es absolutamente inaceptable. Cualquier intento de la mayoría por circunstancial que sea, de afectar nuestro derecho a participar en comisiones, a tener el derecho al uso de la palabra es absolutamente inadecuado, ilegal y constituye un abuso como mayoría”.

Mientras que quien protagonizó la tensión con Linconao, Ruth Hurtado acusó que “hoy fui censurada. Creo que nadie merece una censura. Creo en la democracia y en la libertad, por eso estoy aquí. No se me dejó terminar mi intervención. Cité una sentencia, no estaba diciendo ninguna falacia, ninguna mentira. Nosotros a pesar de eso no vamos a censurar a nadie, ni vamos a decir que nadie tiene el derecho de estar en una u otra comisión”.