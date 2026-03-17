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    Política

    “Escudo Fronterizo” de Kast divide a la oposición: FA lo critica y sectores del Socialismo Democrático lo respaldan

    En el partido de Gabriel Boric destacan que el gobierno anterior ya avanzó en el control migratorio y enfatizan que las medidas empleadas por el Presidente no son nuevas. En otros sectores, sin embargo, celebran el plan. "Esto es una señal de frente a los delincuentes", dijo el diputado Videla, de la bancada liberal.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Andrés Couble y Constanza Martínez

    Con José Antonio Kast en el paso de Chacalluta, en Arica y Parinacota, este lunes el gobierno avanzó en la implementación del “Plan Escudo Fronterizo”. Se trata de la construcción de zanjas y muros para impedir el paso de inmigrantes irregulares: una de las principales promesas de campaña del mandatario.

    El trabajo en la zona rápidamente generó cuestionamientos en la oposición. La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, dijo que “la puesta en escena del Presidente José Antonio Kast no tiene nada de novedoso. En nuestro país, hace décadas existen zanjas para contener la migración irregular. Eso es lo que pasa cuando irresponsablemente se trata de dar una solución mágica a un problema que es muy complejo”.

    La timonel detalló que en Chile “en el gobierno del presidente Boric logramos reducir en un 54% los ingresos irregulares”. En ese sentido, hizo un llamado a “que hagamos menos medidas de marketing y reconozcamos el trabajo avanzado para poder realmente solucionar un problema que nos aqueja a todos”.

    El senador Diego Ibáñez (FA), por su parte, sostuvo que “con inteligencia y despliegue militar se logró reducir a la mitad la migración irregular en el gobierno anterior, y ese trabajo hay que continuarlo, hay que profundizarlo. Son varias de las medidas que están anunciadas por Kast en el ‘Plan Escudo Fronterizo’ que ya están en marcha, no son algo nuevo, y una zanja que cubre solo algunos puntos de la frontera no va a resolver todo el problema”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En otros sectores del bloque opositor, sin embargo, las acciones emprendidas por el gobierno tuvieron mejor aceptación. El diputado Jaime Araya, representante de Antofagasta e integrante de la bancada PPD e independientes, planteó: “Espero que este sea el puntapié inicial de un conjunto de medidas que le den más seguridad a Chile, fundamentalmente impidiendo el ingreso del narcotráfico y las operaciones de crimen organizados en la frontera”.

    “El llamado del Presidente es que este sea el inicio de un conjunto de medidas para combatir con mucha determinación, incorporando a las Fuerzas Armadas, al crimen organizado y al narcotráfico”, agregó Araya.

    Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

    El diputado Sebastián Videla, también representante de Antofagasta e integrante del Partido Liberal, celebró la medida. “Esto va a ayudar mucho. Lamentablemente, durante mucho tiempo fueron fronteras abiertas. En los pasos no habilitados, los delincuentes (...) grababan videos diciendo ‘estos vehículos nos robamos’ (...). Esto es una señal de frente a los delincuentes, de que acá hay diputados, hay un gobierno, hay autoridades que quieren enfrentar el crimen organizado”, dijo.

    Alonso Salvo/Aton Chile Alonso Salvo/Aton Chile

    No todos en el Socialismo Democrático, sin embargo, están de acuerdo con la medida. “Lo que uno espera no son medidas rimbombantes ni populistas, sino (...) que se adopten, por parte del gobierno, medidas serias, que sean efectivas, que le den solución al problema que se ha generado en nuestro país en el último tiempo sobre la migración ilegal. Que esto no sea una oportunidad más bien para crear medidas que poco y nada atañen la solución de estos problemas”, sostuvo el diputado Juan Santana, del PS.

    Más sobre:PolíticaZanjaFronteraAricaJosé Antonio KastFrente AmplioFASocialismo DemocrátricoPresidente KastSebastián Videla

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