“Estadista jamás”: Boric entra a la pelea por dichos de Luis Silva sobre Pinochet a 50 años del Golpe

El Presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta oficial en Twitter para abordar el planteamiento que hizo el consejero constitucional del Partido Republicano Luis Silva a propósito de Augusto Pinochet.

“Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”, señaló el Mandatario en la red social.

Silva reconoció admirar a Pinochet, aunque descartó calificarse como “pinochetista”.

“Habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, lo he dicho públicamente, no me declaro pinochetista porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica”, dijo Silva en una entrevista para Icare que fue viralizada en redes sociales.

“Hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista. Definitivamente fue un hombre que supo conducir el Estado. Supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”, sostuvo el doctor en Derecho en conversación con Cristián Warnken.

Reconociendo que desconocía la entrevista en que Silva se refirió al tema, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los dichos del consejero a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“Nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy”, expuso la vocera del Ejecutivo.

Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió también a lo expresado por el consejero republicano calificándolo de “lamentable”.

“Me parece que ningún dictador merece admiración, ciertamente Pinochet, que lo conocimos de cerca, no, ni él ni ningún otro”, afirmó Tohá.