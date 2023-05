“Están destruyendo el espíritu de La Araucanía”: autoridades de la zona piden cambio de estrategia por “ola de violencia”

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, la senadora del Partido Republicano Carmen Gloria Aravena y el consejero constitucional electo por la zona de la tienda opositora Héctor Urban, llamaron a cambiar la estrategia con la que el gobierno está enfrentando los hechos de violencia en el sur.

Tras una reunión, en la sede del Gobierno Regional de La Araucanía, en Temuco, la senadora Aravena lamentó el ataque que afectó a Héctor Urban y a su familia esta semana en Ercilla, calificándolo de “gravísimo”.

“Ha sido una ola de violencia que tiene muy asustada a toda la población de La Araucanía y lo que estamos pidiendo es un cambio de estrategia común”, expresó la legisladora, haciendo hincapié en que es necesario que “el Estado reacciones con todas las herramientas que todavía le quedan por usar para enfrentar a grupos armados que están destruyendo el espíritu de La Araucanía”.

“Estamos en una guerra sin cuartel en donde hay un grupo armado atacando a civiles, esa es la situación y hoy día el Ejército y Carabineros tienen que hacer todo lo humanamente posible por defender la vida de sus ciudadanos”, afirmó la senadora.

Héctor Urban, en tanto, comentó que los responsables de los ataques “actúan de forma inesperada y muy violenta”.

“Esta violencia ha sido brutal para nosotros y en un par de días. Hay temor, sin duda, claro que hay temor. Vamos a desempeñar un cargo público no menor. Queremos llegar a concretar una Constitución que es para todos los chilenos, se va a entrar en una discusión, pero eso no significa que me va a costar la vida”, reflexionó el hijo del agricultor René Urban.

Con el Estado de excepción constitucional de Emergencia, por grave alteración de orden público, vigente en la región por ya casi un año, el gobernador Luciano Rivas dijo que “la situación es tan compleja, que se tienen que tomar decisiones complejas que no se están tomando”.

“Lo que estos grupos están haciendo es poner en vilo la democracia en nuestro país”, sostuvo, asegurando que no se debe descartar el estado de sitio como medida para aplicar en la zona.