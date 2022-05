Evelyn Matthei por trabajo del Ejecutivo en seguridad nacional: “Este gobierno no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, participó esta tarde del programa Terapia Chilensis de Radio Duna, donde abordó diversas temáticas, como la seguridad nacional y el trabajo del gobierno en ese tópico, así como la labor de la Convención Constitucional y su gestión municipal.

En un primer análisis, la jefa comunal comentó que “en materia de seguridad tenemos muchos fenómenos que son parecidos y que deben tratarse de forma distinta. Está naturalmente lo que ocurre en la Macrozona Sur, que se relaciona con mafias que vienen operando hace tiempo y nadie ha querido enfrentarlo (..). Eso se combate con buena inteligencia, la que no existe Chile”.

En relación al narcotráfico que existe en diversas poblaciones del país, Matthei mencionó que “eso se veía venir hace 20 años. Recordemos que, cuando una persona trató de señalar que el narcotráfico era un tema que se estaba metiendo en Chile, lo metieron a la cárcel (en referencia al exvocero de la dictadura militar, Francisco Javier Cuadra). Hay poblaciones enteras que están tomadas y la cantidad de señales que indican ‘ese territorio es mío’ son enormes”.

Por otra parte, la alcaldesa de Providencia se refirió a la delincuencia común que ocurre en las ciudades, donde abordó con énfasis el tema de la inmigración y su nexo con cierto tipo de delitos.

“Nosotros le hemos tendido una mano cariñosa a los inmigrantes que vienen a trabajar acá y quienes son mayoría, pero últimamente han entrado personas que vienen a delinquir. Hay fenómenos delictivos en que son puros extranjeros, los motochorros son puros extranjeros, no hay chilenos, hemos detenido a varias bandas. Lo puedo contar porqué lo hemos visto”.

Además agregó que “hay gente de verdad que están formando mafias para entrar y delinquir en Chile, y es preocupante porque en el proyecto de Constitución se señala que cualquier extranjero que entre a Chile y pida refugio, no se le puede echar y tampoco negar la entrada”.

Asimismo, al ser consultada por las tácticas que debería implementar el gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre la materia, la jefa comunal afirmó que “este gobierno no va a salir de este tema. No están dispuestos a hacer lo que hay que hacer: inteligencia en primer lugar, eso significa tomarse el tema en serio, intervenir completamente la ANI e invertir. Ni siquiera están dispuestos a querellarse contra alguien que está llamando a las armas (el lider de la CAM, Héctor Llaitul)”.

En este sentido, y sobre el trabajo que realizó la Convención Constitucional para entregar el primer borrador de la nueva Carta Magna, Matthei señaló que “si uno mira en la Constitución que ellos quieren que se apruebe, no hay ninguna palabra de orden público, este Estado de semi excepción, que es lo más débil que hay, sería inconstitucional. Esto demuestra el complejo enorme que tiene ellos para enfrentar la violencia”.

Resultados de Cadem y evaluación ciudadana

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la alcadesa Matthei es la figura política mejor evaluada, tras obtener un 61% de aprobación.

Al respecto, la jefa comunal comentó que “esto me llena de mucha alegría, pero también quiero señalar que esto se debe a que la gente ha visto que estamos haciendo un trabajo súper serio en materia de seguridad ciudadana, que es algo que a todos les preocupa, se han dado cuenta de que nosotros empezamos a enfrentar el comercio ilegal hace 4 o 5 años (...)”.

Reforzamiento y redistribución de Carabineros

El 4 de mayo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, informó del nuevo plan de seguridad en que 17 comunas del país recibieron una mayor dotación policial, lo que significó el reordenamiento de 700 funcionarios de Carabineros.

Al ser consultada por esta redistribución, la alcaldesa de Providencia comentó que “a nosotros nos han quitado Carabineros para mandarlos a Ñuñoa. Le están mandando funcionarios a las comunas que son cercanas a este gobierno y a nosotros nos están quitando”.

Por otra parte, la jefa comunal hizo énfasis en la importancia de activar la red de vecinos para tratar la delincuencia. “La seguridad es parte de todos nosotros, no sólo de Carabineros y la municipalidad, cuando los vecinos lo entienden, cambia todo”.

Plebiscito de salida y propuesta UDI para modificar los 2/3

Al ser consultada por su postura frente al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, en que la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza el texto emanado de la Convención Constitucional, la alcaldesa afirmó que su opción es el Rechazo.

Entre los principales argumentos, Matthei mencionó que “el Poder Judicial desaparece como poder, ¿quién le hace el peso al gobierno de turno si no hay un poder judicial que se pueda parar de forma independiente y pueda acusar a cualquier persona? Vamos a tener un poder judicial como en otros países de Latinoamérica, en que matan a periodistas, roban y nunca condenan a nadie”.

Asimismo, y tras la propuesta del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo a La Tercera Domingo que como colectividad “estamos convencidos de que la actual Constitución ya está superada” y afirmara que el gremialismo, ante un eventual triunfo del Rechazo, está dispuesto a modificar el quórum de 2/3 en la actual o futura Carta Magna como muestra de que existe voluntad para modificarla, la jefa comunal de Providencia expresó que “a mí me parece que el 80% de los chilenos dijo que quiere una nueva Constitución, y eso hay que honrarlo, me parece además que hay una mayoría de los chilenos que no les gusta la nueva Constitución. Si se llega a rechazar esta, hay que buscar otras formas, la de bajar los quórum puede ser una”.

Modernización de la centroderecha

Durante un almuerzo que organizó la alcaldesa de Providencia junto a figuras políticas de Chile Vamos e independientes, Matthei aprovechó la instancia para compartir parte del trabajo que ha realizado en la comuna por casi cinco años, en donde hizo hincapié en las temáticas de seguridad ciudadana, protección de las mujeres, diversidad sexual y cambio climático.

Asimismo, mencionó que “es absolutamente imprescindible que la centroderecha se modernice (..). Hay muchos temas que son atractivos desde el punto de vista ciudadano, en los que la centroderecha debe tener buenas propuestas”.

“Lo único que puede hacer la centroderecha es trabajar en forma seria, en posicionarse en temas que a la ciudadanía le importan, eso es lo único que rinde. Todo lo otro son fuegos artificiales”, concluyó la jefa comunal.