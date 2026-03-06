Evitar “topes” y ordenar mensajes: la jornada de inducción del equipo comunicacional de Kast

Desde temprano comenzaron a llegar. Convocados a una jornada de trabajo que se extendió hasta pasado el almuerzo, los futuros directores y jefes de prensa de los ministerios del próximo gobierno se reunieron este jueves en la Oficina del Presidente Electo (OPE) para participar en una instancia que, en el equipo del presidente electo José Antonio Kast, describen como la primera coordinación formal del aparato comunicacional que funcionará desde La Moneda.

La actividad fue inaugurada por la futura ministra vocera, Mara Sedini, quien introdujo los objetivos de la jornada: alinear criterios, presentar a los equipos que estarán a cargo de la coordinación central y fijar algunos principios básicos para el funcionamiento de las comunicaciones del nuevo gobierno.

Tras su intervención, el protagonismo lo tomaron las tres figuras que liderarán el engranaje comunicacional del futuro gobierno. Uno de ellos fue Cristián Valenzuela, quien asumirá como jefe de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso. A él se sumó Felipe “Yeti” Costabal, futuro director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom); y María Paz Fadel, quien estará a cargo de la dirección de prensa de la Presidencia de la República.

En el encuentro se abordaron distintos lineamientos que marcarán la coordinación entre los equipos ministeriales y La Moneda. Entre ellos, la idea de establecer vocerías temáticas semanales cuando se estén tramitando o impulsando materias relevantes para el gobierno, con el objetivo de ordenar las apariciones públicas y concentrar el mensaje.

Otro de los puntos discutidos fue la necesidad de evitar superposiciones comunicacionales entre el Presidente y los ministros. En el equipo de Kast explican que no se trata de limitar vocerías, sino de coordinar los tiempos para que no se produzcan “topes” en las declaraciones a la prensa, especialmente cuando se trate de anuncios presidenciales o actividades relevantes de La Moneda.

Si bien varios de los presentes lo interpretaron como una instrucción con el objetivo de no “opacar” a Kast, la lógica del equipo del presidente electo, según transmiten, es no toparse. De hecho, recalcan que el propio líder republicano quiere visibilizar a sus ministros, hacerlos participar de actividades y que estos tengan presencia en la agenda pública, particularmente en actividades presidenciales donde puedan reforzar el contenido de las políticas que impulsará el Ejecutivo.

La coordinación central recaerá en la Secom , que -según se explicó en la reunión- contará con dos subdirecciones: una encargada de la relación con la prensa, encabezada por la periodista Bárbara Vial; y otra de marketing, a cargo de la publicista Belén Pau.

Durante la jornada también se abordó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los equipos, una idea que en el encuentro se resumió en una frase que se repitió más de una vez entre quienes participaron: que nadie “se mande solo”, es decir, que consulten antes de tomar cualquier decisión. Esto, con el objetivo de evitar “flancos” innecesarios.

Desde el equipo del presidente electo, en todo caso, enfatizan que la idea apunta a la coordinación más que a un control total de los ministerios.

En esa línea, recalcan que la responsabilidad primaria de las comunicaciones seguirá estando en cada cartera, mientras que el equipo radicado en La Moneda estará disponible para apoyar y ordenar las estrategias cuando sea necesario.

El encuentro también incluyó exposiciones de carácter más técnico. Dos abogados presentaron los principales alcances de la llamada Ley Karin -normativa que establece protocolos contra el acoso laboral y sexual en los espacios de trabajo-, además de recordar las obligaciones en materia de probidad y reducción del gasto, que son parte de los lineamientos del llamado “gobierno de emergencia”.