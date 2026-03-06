SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Evitar “topes” y ordenar mensajes: la jornada de inducción del equipo comunicacional de Kast

    La actividad, que se extendió desde la mañana del jueves hasta pasado el almuerzo, reunió a los futuros directores y jefes de prensa de los ministerios. Tras unas palabras de apertura de la vocera, Mara Sedini, hubo exposiciones del equipo que coordinará las comunicaciones desde La Moneda: Cristián Valenzuela, Felipe "Yeti" Costabal y María Paz Fadel.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    El presidente electo, José Antonio Kast, junto al futuro director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde temprano comenzaron a llegar. Convocados a una jornada de trabajo que se extendió hasta pasado el almuerzo, los futuros directores y jefes de prensa de los ministerios del próximo gobierno se reunieron este jueves en la Oficina del Presidente Electo (OPE) para participar en una instancia que, en el equipo del presidente electo José Antonio Kast, describen como la primera coordinación formal del aparato comunicacional que funcionará desde La Moneda.

    La actividad fue inaugurada por la futura ministra vocera, Mara Sedini, quien introdujo los objetivos de la jornada: alinear criterios, presentar a los equipos que estarán a cargo de la coordinación central y fijar algunos principios básicos para el funcionamiento de las comunicaciones del nuevo gobierno.

    Tras su intervención, el protagonismo lo tomaron las tres figuras que liderarán el engranaje comunicacional del futuro gobierno. Uno de ellos fue Cristián Valenzuela, quien asumirá como jefe de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso. A él se sumó Felipe “Yeti” Costabal, futuro director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom); y María Paz Fadel, quien estará a cargo de la dirección de prensa de la Presidencia de la República.

    En el encuentro se abordaron distintos lineamientos que marcarán la coordinación entre los equipos ministeriales y La Moneda. Entre ellos, la idea de establecer vocerías temáticas semanales cuando se estén tramitando o impulsando materias relevantes para el gobierno, con el objetivo de ordenar las apariciones públicas y concentrar el mensaje.

    Otro de los puntos discutidos fue la necesidad de evitar superposiciones comunicacionales entre el Presidente y los ministros. En el equipo de Kast explican que no se trata de limitar vocerías, sino de coordinar los tiempos para que no se produzcan “topes” en las declaraciones a la prensa, especialmente cuando se trate de anuncios presidenciales o actividades relevantes de La Moneda.

    Si bien varios de los presentes lo interpretaron como una instrucción con el objetivo de no “opacar” a Kast, la lógica del equipo del presidente electo, según transmiten, es no toparse. De hecho, recalcan que el propio líder republicano quiere visibilizar a sus ministros, hacerlos participar de actividades y que estos tengan presencia en la agenda pública, particularmente en actividades presidenciales donde puedan reforzar el contenido de las políticas que impulsará el Ejecutivo.

    La coordinación central recaerá en la Secom, que -según se explicó en la reunión- contará con dos subdirecciones: una encargada de la relación con la prensa, encabezada por la periodista Bárbara Vial; y otra de marketing, a cargo de la publicista Belén Pau.

    Durante la jornada también se abordó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los equipos, una idea que en el encuentro se resumió en una frase que se repitió más de una vez entre quienes participaron: que nadie “se mande solo”, es decir, que consulten antes de tomar cualquier decisión. Esto, con el objetivo de evitar “flancos” innecesarios.

    Desde el equipo del presidente electo, en todo caso, enfatizan que la idea apunta a la coordinación más que a un control total de los ministerios.

    En esa línea, recalcan que la responsabilidad primaria de las comunicaciones seguirá estando en cada cartera, mientras que el equipo radicado en La Moneda estará disponible para apoyar y ordenar las estrategias cuando sea necesario.

    El encuentro también incluyó exposiciones de carácter más técnico. Dos abogados presentaron los principales alcances de la llamada Ley Karin -normativa que establece protocolos contra el acoso laboral y sexual en los espacios de trabajo-, además de recordar las obligaciones en materia de probidad y reducción del gasto, que son parte de los lineamientos del llamado “gobierno de emergencia”.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastSecomReuniónComunicaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder de Irán

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    La Bolsa celebra 11 años con una edición aniversario en CentroParque

    Lo más leído

    1.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    2.
    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    3.
    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    4.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    5.
    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”
    Chile

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”

    Evitar “topes” y ordenar mensajes: la jornada de inducción del equipo comunicacional de Kast

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año
    Negocios

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells
    El Deportivo

    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial

    Repasa el triunfo de Las Diablas frente a Francia que le entrega el pase a las semifinales de las Clasificatorias 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    Los Tres lanzan “Cantar y amar”, el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio
    Mundo

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder de Irán

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda