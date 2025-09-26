“Evitaría las amenazas”: ministra Vallejo emplaza a la UDI a no “enlodar el debate” presupuestario con el contexto electoral

A solo días de que el Ejecutivo ingrese la Ley de Presupuesto, la candidata presidencial Evelyn Matthei acusó al gobierno de distorsionar la deuda fiscal y advirtió que la UDI no tramitará la glosa presupuestaria hasta resolver sus aprensiones.

Por lo mismo, este viernes, la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo emplazó a los gremialistas a no “enlodar el debate” presupuestario con el contexto electoral.

Desde Curacaví, tras celebrar un acuerdo de exportación con México, la ministra abordó la polémica. Vallejo desmintió las acusaciones de Matthei y señaló: “Hay cosas que se han dicho que son erróneas, que ya aclaró el propio Ministro de Hacienda, como este supuesto préstamo que hace el Banco Estado con el Ministerio de Vivienda, que no es tal, que se confunde con otra herramienta que no creó este gobierno, sino que fue creada en 2011. Hay una serie de afirmaciones que son erróneas”.

En ese sentido, manifestó: “Más allá de las legítimas inquietudes que se puedan tener, hay que cuidar el tono en esta conversación y evitaría las amenazas, porquee stamos hablando, insisto, de la ley más importante que debate el Congreso Nacional".

En particular, Matthei denunció una serie de presuntas irregularidades en los recursos de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Salud. La situación más delicada estaría en el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu), que acorde a Matthei, tendría una deuda por $300 mil millones que el gobierno buscaría “patear” al próximo gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Haciendo descartó irregularidades y explicó que se trata de los procesos propios de los pagos de facturas, descartando la existencia de una deuda.

“Los recursos para efectuar los pagos se van entregando a medida que se cumplen los procesos antes indicados y cuando los servicios las solicitan, lo que responde a la planificación de cada servicio de cómo va a ejecutar su presupuesto. De esta forma, toda factura emitida en el marco de la ley de presupuestos tiene recursos asegurados“, señalaron desde la cartera.