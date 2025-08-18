SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei

La transferencia de la colectividad dirigida por Juan Manuel Santa Cruz se suma a los $24,5 millones depositados por RN. La UDI y Amarillos –hasta ahora– no han colaborado monetariamente.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
RAUL BRAVO/ATON CHILE

Ya inscrita su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel), Evelyn Matthei inicia una nueva etapa apoyada por cinco partidos: Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas.

La abanderada ya había formalizado su precandidatura a inicios de junio, lo que durante todo este tiempo –acorde con la normativa electoral– le ha permitido recibir aportes monetarios e informar gasto de campaña.

De acuerdo con el último reporte del órgano electoral, Matthei ya sumaba $169 millones en transferencias. Eso, incluyendo una reciente donación de Evópoli.

Hasta hace algunos días, solo Renovación Nacional (RN) había realizado aportes a la campaña de la exalcaldesa de Providencia, totalizando –en cuatro transferencias– $24,5 millones.

El monto depositado por el partido dirigido por Juan Manuel Santa Cruz es de $15 millones.

Hace algunos días, La Tercera publicó que no había pasado inadvertido para RN que el resto de las colectividades no hiciera aportes monetarios.

PEDRO RODRIGUEZ

Así lo graficó –incluso– el extimonel RN Cristián Monckeberg en una entrevista radial. "Evelyn Matthei es militante de la UDI y pareciera que no es candidata de la UDI. O al menos no hay un despliegue masivo y macizo (...) Evópoli es un partido más pequeño, pero evidentemente se puede sumar", señaló.

Aunque no hubo respuesta al emplazamiento, en esa ocasión desde el gremialismo transmitieron que los aportes partidarios comenzarían una vez que se iniciara la campaña como tal con la inscripción definitiva ante el Servel, como lo hizo Matthei este sábado.

Fuera de los partidos, y en un gesto de respaldo, Matthei ha recibido tres aportes de la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El mayor ingreso proviene de la ex primera dama Cecilia Morel, quien en un solo depósito aportó 15 millones de pesos.

De la familia también aparecen la hija del exmandatario, Magdalena Piñera, quien colaboró con 8 millones, y el hermano menor del exmandatario, Pablo “Polo” Piñera, que hizo lo propio con $1 millón.

El 22 de marzo, Evópoli -apenas terminó su proceso eleccionario interno- proclamó a Matthei como su candidata presidencial, sumándose así a lo realizado anteriormente por la UDI y RN.

Es hoy día entonces, que junto con la próxima presidenta de Chile, Evelyn Matthei, iniciamos el viaje de construir el Chile que soñamos”, señaló Santa Cruz en medio de la proclamación por parte del consejo general.

Con esa decisión, la totalidad de Chile Vamos se alineó detrás de la militante gremialista, quien -en ese momento- estaba en la pole position en las encuestas. Hoy la abanderada, quien cuenta con el apoyo de Amarillos y logró un pacto parlamentario con Demócratas, ha descendido en los sondeos, ubicándose -en la mayoría de ellos- en la tercera posición.

Más sobre:PolíticaEvelyn MattheiAportesCampañaEvópoliChile Vamos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática

Vicepresidente de Gulf: “En cuatro o cinco años, multiplicaremos por diez nuestra presencia en Chile”

Aeropuertos de Chile: viajes internacionales de pasajeros aumentan 4,6% impulsados por Brasil

Colocaciones de deuda en el mercado local saltan en el primer semestre a niveles prepandemia

La influencia de Argentina en los resultados de las empresas chilenas

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei
Chile

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei

Desconocidos disparan en varias ocasiones contra base municipal en Estación Central

El ambicioso plan de Valencia para reformar la persecución de delitos en la Región Metropolitana

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática
Negocios

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática

Vicepresidente de Gulf: “En cuatro o cinco años, multiplicaremos por diez nuestra presencia en Chile”

Aeropuertos de Chile: viajes internacionales de pasajeros aumentan 4,6% impulsados por Brasil

Estos hábitos pueden proteger a las personas con riesgo de demencia, según una nueva investigación
Tendencias

Estos hábitos pueden proteger a las personas con riesgo de demencia, según una nueva investigación

El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

Qué se sabe del virus que hace salir “tentáculos” a los conejos

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique
El Deportivo

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Quedó al borde del descenso: Neymar explota en llanto tras sufrir catastrófica goleada con el Santos

El proyecto más duradero del Ingeniero: Manuel Pellegrini inicia su sexta temporada al mando del Betis

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca
Mundo

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Estados Unidos y Corea del Sur inician nuevos ejercicios militares a gran escala ante las quejas de Pyongyang

Bolivia: estas son las cinco urgencias que deberá enfrentar el próximo gobierno

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot