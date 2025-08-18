Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei

Ya inscrita su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel), Evelyn Matthei inicia una nueva etapa apoyada por cinco partidos: Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas.

La abanderada ya había formalizado su precandidatura a inicios de junio, lo que durante todo este tiempo –acorde con la normativa electoral– le ha permitido recibir aportes monetarios e informar gasto de campaña.

De acuerdo con el último reporte del órgano electoral, Matthei ya sumaba $169 millones en transferencias. Eso, incluyendo una reciente donación de Evópoli.

Hasta hace algunos días, solo Renovación Nacional (RN) había realizado aportes a la campaña de la exalcaldesa de Providencia, totalizando –en cuatro transferencias– $24,5 millones.

El monto depositado por el partido dirigido por Juan Manuel Santa Cruz es de $15 millones.

Hace algunos días, La Tercera publicó que no había pasado inadvertido para RN que el resto de las colectividades no hiciera aportes monetarios.

PEDRO RODRIGUEZ

Así lo graficó –incluso– el extimonel RN Cristián Monckeberg en una entrevista radial. "Evelyn Matthei es militante de la UDI y pareciera que no es candidata de la UDI. O al menos no hay un despliegue masivo y macizo (...) Evópoli es un partido más pequeño, pero evidentemente se puede sumar", señaló.

Aunque no hubo respuesta al emplazamiento, en esa ocasión desde el gremialismo transmitieron que los aportes partidarios comenzarían una vez que se iniciara la campaña como tal con la inscripción definitiva ante el Servel, como lo hizo Matthei este sábado.

Fuera de los partidos, y en un gesto de respaldo, Matthei ha recibido tres aportes de la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El mayor ingreso proviene de la ex primera dama Cecilia Morel, quien en un solo depósito aportó 15 millones de pesos.

De la familia también aparecen la hija del exmandatario, Magdalena Piñera, quien colaboró con 8 millones, y el hermano menor del exmandatario, Pablo “Polo” Piñera, que hizo lo propio con $1 millón.

El 22 de marzo, Evópoli -apenas terminó su proceso eleccionario interno- proclamó a Matthei como su candidata presidencial, sumándose así a lo realizado anteriormente por la UDI y RN.

“Es hoy día entonces, que junto con la próxima presidenta de Chile, Evelyn Matthei, iniciamos el viaje de construir el Chile que soñamos”, señaló Santa Cruz en medio de la proclamación por parte del consejo general.

Con esa decisión, la totalidad de Chile Vamos se alineó detrás de la militante gremialista, quien -en ese momento- estaba en la pole position en las encuestas. Hoy la abanderada, quien cuenta con el apoyo de Amarillos y logró un pacto parlamentario con Demócratas, ha descendido en los sondeos, ubicándose -en la mayoría de ellos- en la tercera posición.