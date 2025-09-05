Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especialista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Santiago, 5 de septiembre 2025. Franco Parisi presenta a los nuevos integrantes de su comando y que asumiran tareas en areas como, Justicia, Carola Caneo, Energia, Michael Roa, Hacienda, Juan Carlos Fernandez, Seguridad, Flavio Espinoza y Marcela del Sol. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El candidato a La Moneda por el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, este viernes presentó a los integrantes de su comando de cara a las presidenciales.

El abanderado llegó a las afueras del Centro Cultural La Moneda junto a los miembros de su equipo y los candidatos del PDG al Congreso, para dar a conocer a los encargados de seguridad, energía y justicia.

En seguridad está Rodrigo Batuene, exfuncionario de la Armada que, acorde a Parisi, en un eventual gobierno asumirá el rol de aumentar las capacidades de la policía marítima.

En la misma área también se encuentra el exjefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Flavio Espinoza y Marcela del Sol-Hallet, escritora y criminóloga. En agosto, la profesional fue ganadora del Premio Liderazgo Académico 2025 del Instituto Internacional de Justicia y Ciencias Policiales.

Carola Caneo, abogada de la Universidad de Chile, a cargo de justicia. Mientras que en energía se encuentra Michael Roa, especialista en física nuclear de la Universidad de Santa María.

El candidato destacó que su equipo está compuesto por “gente de clase media meritocrática que quiere surgir”.

En esa línea, señaló: “Los que están acá se escaparon de sus pegas. En el PDG somos gente que trabaja. Por lo tanto, no pueden estar acá. Vamos a ir mostrando nuestro contingente del área de salud. Tenemos una jefe programática extraordinaria muy inteligente, capacitada y meritocrática. En el PDG nosotros no somos ni comunachos ni fachos, somos de clase media”.