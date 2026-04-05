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    Exministra Orellana cuestiona motivos del gobierno para remover a directora de SernamEG

    La exsecretaria de Estado, Antonia Orellana, se refirió a tres razones que ha planteado el Gobierno durante esta semana para explicar la solicitud de renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco quien está en tratamiento de quimioterapia.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a las versiones que ha entregado el Gobierno de José Antonio Kast respecto a la solicitud de renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien actualmente se encuentra en un tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama.

    En un video de tres minutos que compartió en sus redes sociales, Orellana señala en primer lugar la justificación que dice relación con la deficiente gestión de Carrasco como en el SernamEG.

    Sobre esto, la exjefa de la cartera de la Mujer, enseñó en la publicación una auditoría de Controlaría publicada en 2023 de la que explica que el informe demostró que “el servicio tenía deficiencias muy graves en el seguimiento de las usuarias durante la pandemia. Y, por lo tanto, se encabezó un trabajo de recuperar la recomendación técnica favorable de todos los programas del servicio”.

    Además, dijo que “eso llevó a que, algo que encabezó Priscilla, para poder obtener más recursos y así poder llegar al 90% del país, que es algo que antes no ocurría respecto al servicio. Ahora tenemos un centro de atención especializada en todas las regiones del país”.

    Situación de Prodemu

    En segundo lugar, se refirió a los cuestionamientos por la falta de fondos dentro de la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu). En cuanto a esto señaló primero que “se menciona el déficit en Prodemu, el déficit es efectivo”.

    Sin embargo, explicó que “hay que tener claro que déficit no quiere decir que alguien se haya llevado la plata, sino que hay un problema. Prodemu es una fundación de derecho privado que fue creada por el propio estado, pero que desde 2011 negocia colectivamente. Es decir, bajo el Código del Trabajo, como ustedes saben, que el piso de negociación siempre es la negociación colectiva anterior, es decir, no se puede retrotraer. Esta primera negociación ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera, por lo demás”.

    Asimismo, remarcó que “Prodemu no depende de SernamEG. SernamEG solo puede aceptar o rechazar las rendiciones, pero el mando es de Prodemu, de la directora ejecutiva nacional que en este momento aún no se nombra y, por supuesto, la ministra, que está en el directorio. Entonces, una con otra no tienen nada que ver”.

    Situación de confianza

    Y, por último, mencionó los dichos del Presidente José Antonio Kast quien dijo que la desvinculación de Carrasco había sido porque “la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es Prodemu, como es en general el Ministerio de la Mujer”.

    Respecto a esto Orellana solo puntualizó que “tenemos tres motivos distintos que han ido saliendo a lo largo de estos días. Yo no sé sinceramente cuál va a ser el de mañana”.

    Hace unas horas, la actual ministra, Judith Marín, confirmó que la solicitud de renuncia no voluntaria continuará después de que Carrasco termine su licencia médica.

    Sobre esto, Marín dijo que es “una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también”.

    Por otro lado, el martes Carrasco en entrevista con La Tercera, abordó el punto mencionado por el Presidente Kast, en que comentó que “si yo vengo del gobierno anterior y no hay confianza política, lo entiendo perfectamente. Pero tampoco hubo una conversación para decir eso y plantear un tránsito. Tampoco pretendía quedarme para siempre (...) pero en pleno tratamiento, lo mínimo que hubiese esperado es que me dejaran terminarlo y ahí pedirme la renuncia”.

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