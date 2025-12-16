Exministro Figueroa y posible incorporación al gabinete de Kast: “Él toma esas decisiones y yo estoy en proyectos personales incompatibles”

El exministro de Educación Raúl Figueroa llegó este martes a La Moneda chica, el inmueble que sirve como centro de operaciones del presidente electo, José Antonio Kast, para sostener una reunión con los equipos programáticos.

Quien fuera secretario de Estado durante la segunda administración de Sebastián Piñera fue consultado sobre si integraría el gabinete de Kast. “Obviamente el presidente electo tiene que tomar esas decisiones y yo estoy en proyectos personales que son incompatibles”, respondió.

Luego ahondó en las razones de su llegada al inmueble ubicado en La Gloria 88, Las Condes: “Venimos a una reunión de trabajo sobre las prioridades que hay que tomar en educación y sobre esa lógica de contribuir a que la instalación del próximo gobierno sea lo más eficaz posible, pero insisto, solo es una reunión de trabajo".

Respecto de si asesoró antes al equipo programático de Kast en materia de educación, contestó: “No, yo trabajé en el comando de Evelyn Matthei y luego en el periodo entre la primera y la segunda vuelta se hicieron reuniones de trabajo para combinar esos esfuerzos que obviamente tienen que estar a disposición del país".

Y en cuanto a una futura coalición de gobierno que incluya a todas las fuerzas de derecha, manifestó que “hoy más que nunca Chile necesita mucha unidad en torno al propósito común de abordar lo que el presidente electo ha señalado de un gobierno de emergencia y todas las capacidades tienen que estar disponibles para lograr ese propósito".