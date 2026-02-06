SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exministros y parlamentarios de Chile Vamos recuerdan a expresidente Sebastián Piñera a dos años de su muerte

    Figuras de la derecha recordaron la memoria del expresidente y relevaron su legado a dos años del trágico accidente en el Lago Ranco que terminó con la vida del exmandatario.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Marcelo Segura Millar

    Este viernes se conmemoran dos años de la muerte del expresidente por dos periodos, Sebastián Piñera, quien falleció en un trágico accidente en el Lago Ranco un 6 de febrero de 2024. Algunas figuras de Chile Vamos y la derecha no tardaron en recordar su memoria.

    La exministra del Trabajo de su primer periodo (2010-2014), Evelyn Matthei (UDI), fue una de las primeras en reaccionar a través de su cuenta de X.

    “Lo recuerdo con alegría y con gratitud. Nos peleamos, nos abuenamos, y tuve la fortuna de trabajar y aprender a su lado. Me gusta recordarlo activo, entusiasta y profundamente comprometido con Chile .Con aciertos y errores, siempre puso al país en el centro y creyó en el trabajo y en empujar a Chile hacia adelante. Un gran abrazo lleno de cariño a Cecilia, a sus hijos y a sus nietos", señaló Matthei.

    Asimismo, durante la mañana, y en paralelo a la ceremonia realizada por la familia Piñera en el Lago Ranco, se llevó a cabo una misa en conmemoración del mandatario en Santiago, instancia a la que asistieron figuras que trabajaron estrechamente con el durante su segundo mandato presidencial (2018-2021).

    Por un lado, el exministro de Salud, Enrique Paris, señaló: “Él entregó su apoyo incondicional. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador. Siempre con la necesidad de obtener recursos importantes para el manejo de la pandemia, el tema de las vacunas y los ventiladores mecánicos. Para mí realmente fue un una guía, un un ejemplo a seguir y un trabajo muy grande, emocionante y sacrificado junto a él”, destacó.

    Adicionalmente, la exministra de Transporte, Gloria Hutt (Evópoli), destacó su figura. “Dejó un legado importante y sobre todo una forma de trabajo en el servicio público que nos marcó a mucho. La imagen del presidente ha ido creciendo en el tiempo y yo creo que, no hay ninguna duda, que la dedicación al servicio de Chile era lo que lo inspiraba, lo que nos transmitió a todos los que trabajamos con él y yo espero que es lo que inspire también a todos los que fuimos empleados públicos”, resaltó.

    Los futuros jefes de cartera de Interior y Secretaría General de Presidencia del gobierno entrante, Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN) respectivamente, asistieron a la misa conmemorativa y relevaron la figura de Piñera.

    “En gran parte de los chilenos está el recuerdo de un presidente muy activo que implementó muchas políticas públicas en beneficio social y que tuvo como siempre horizonte velar por el bienestar de las chilenas y los chilenos. Son muchas cosas que hoy día hacen que con el paso del tiempo su figura vaya creciendo en los recuerdos de los chilenos”, afirmó Alvarado, quien ejerció como ministro de la Segpres en el segundo mandato de Piñera.

    En tanto, el actual senador García Ruminot, apuntó: “La enorme gratitud que existe también por todas y cada una de sus obras, por todo su trabajo, por su infinito amor por Chile, por esa dedicación que siempre tuvo para estar en la primera línea trabajando por el progreso y bienestar de todas y todos los chilenos. Hoy todo el mundo reconoce de que lo que hizo el presidente Sebastián Piñera fue lo correcto. No ocurrió así en su minuto y por eso digo que las cosas tienen su tiempo”.

    Más sobre:Sebastián PiñeraEvelyn MattheiEnrique ParisGloria HuttClaudio AlvaradoJosé García Ruminot (RN)

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    La IA: herramienta, agente… ¿o excusa?

    Fraccionamiento pesquero: Blumar se suma a la ofensiva judicial contra el Estado y pide indemnización por más de US$200 millones

    Lo más leído

    1.
    Jaime Mañalich y el rol que tendría Sebastián Piñera: “Él sería presidente electo y habría ganado por lejos”

    Jaime Mañalich y el rol que tendría Sebastián Piñera: “Él sería presidente electo y habría ganado por lejos”

    2.
    Presidenta PS sale en apoyo de Jara ante desavenencia con el PC y acusa conductas propias de la “cultura de la cancelación”

    Presidenta PS sale en apoyo de Jara ante desavenencia con el PC y acusa conductas propias de la “cultura de la cancelación”

    3.
    “Ella sabe que cuenta con nuestro aprecio”: Paulina Vodanovic aborda invitaciones de socialistas a Jara para unirse al PS

    “Ella sabe que cuenta con nuestro aprecio”: Paulina Vodanovic aborda invitaciones de socialistas a Jara para unirse al PS

    4.
    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra
    Chile

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Chevesich por la democracia en Día Mundial de las Elecciones: “Es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026
    Negocios

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba
    El Deportivo

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba

    Con la presión de Novak Djokovic: la joven y desconocida nómina de Serbia que amenaza a Chile en la Copa Davis

    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP: “Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol”

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos
    Mundo

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Aumentan a 24 los muertos por una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia