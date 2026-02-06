Exministros y parlamentarios de Chile Vamos recuerdan a expresidente Sebastián Piñera a dos años de su muerte

Este viernes se conmemoran dos años de la muerte del expresidente por dos periodos, Sebastián Piñera, quien falleció en un trágico accidente en el Lago Ranco un 6 de febrero de 2024. Algunas figuras de Chile Vamos y la derecha no tardaron en recordar su memoria.

La exministra del Trabajo de su primer periodo (2010-2014), Evelyn Matthei (UDI), fue una de las primeras en reaccionar a través de su cuenta de X.

“Lo recuerdo con alegría y con gratitud. Nos peleamos, nos abuenamos, y tuve la fortuna de trabajar y aprender a su lado. Me gusta recordarlo activo, entusiasta y profundamente comprometido con Chile .Con aciertos y errores, siempre puso al país en el centro y creyó en el trabajo y en empujar a Chile hacia adelante. Un gran abrazo lleno de cariño a Cecilia, a sus hijos y a sus nietos", señaló Matthei.

Asimismo, durante la mañana, y en paralelo a la ceremonia realizada por la familia Piñera en el Lago Ranco, se llevó a cabo una misa en conmemoración del mandatario en Santiago, instancia a la que asistieron figuras que trabajaron estrechamente con el durante su segundo mandato presidencial (2018-2021).

Por un lado, el exministro de Salud, Enrique Paris, señaló: “Él entregó su apoyo incondicional. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador. Siempre con la necesidad de obtener recursos importantes para el manejo de la pandemia, el tema de las vacunas y los ventiladores mecánicos. Para mí realmente fue un una guía, un un ejemplo a seguir y un trabajo muy grande, emocionante y sacrificado junto a él”, destacó.

Adicionalmente, la exministra de Transporte, Gloria Hutt (Evópoli), destacó su figura. “Dejó un legado importante y sobre todo una forma de trabajo en el servicio público que nos marcó a mucho. La imagen del presidente ha ido creciendo en el tiempo y yo creo que, no hay ninguna duda, que la dedicación al servicio de Chile era lo que lo inspiraba, lo que nos transmitió a todos los que trabajamos con él y yo espero que es lo que inspire también a todos los que fuimos empleados públicos”, resaltó.

Los futuros jefes de cartera de Interior y Secretaría General de Presidencia del gobierno entrante, Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN) respectivamente, asistieron a la misa conmemorativa y relevaron la figura de Piñera.

“En gran parte de los chilenos está el recuerdo de un presidente muy activo que implementó muchas políticas públicas en beneficio social y que tuvo como siempre horizonte velar por el bienestar de las chilenas y los chilenos. Son muchas cosas que hoy día hacen que con el paso del tiempo su figura vaya creciendo en los recuerdos de los chilenos”, afirmó Alvarado, quien ejerció como ministro de la Segpres en el segundo mandato de Piñera.

En tanto, el actual senador García Ruminot, apuntó: “La enorme gratitud que existe también por todas y cada una de sus obras, por todo su trabajo, por su infinito amor por Chile, por esa dedicación que siempre tuvo para estar en la primera línea trabajando por el progreso y bienestar de todas y todos los chilenos. Hoy todo el mundo reconoce de que lo que hizo el presidente Sebastián Piñera fue lo correcto. No ocurrió así en su minuto y por eso digo que las cosas tienen su tiempo”.