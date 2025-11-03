FA exige gestiones en favor de Pardow y La Moneda sincera complejo escenario

El Frente Amplio (FA) está molesto. Su directiva, encabezada por Constanza Martínez, escucha con atención -y preocupación- las declaraciones de los diputados del oficialismo que, día tras día, exhiben su apertura a respaldar la acusación constitucional contra el frenteamplista y exministro de Energía Diego Pardow, quien ha permanecido en el ojo del huracán desde que se conoció el error metodológico en los cobros de la luz, el que forzó su salida del gobierno.

A diferencia de otros libelos presentados por la derecha, este ha encontrado apoyo en el oficialismo. En específico, en las bancadas PPD e independientes, la de los radicales y la de los liberales. También entre los dos diputados de Acción Humanista y de la Federación Regionalista Verde Social. Incluso se han evidenciado algunos descuelgues en las colectividades que suelen ser más disciplinadas, como el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC).

Con solo dos de esos votos a favor, y en caso de que la oposición actúe en bloque, bastaría para que el extitular de Energía quede inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos.

En vista del riesgo de descuelgues en las filas del oficialismo, en el FA, el partido de Pardow, decidieron alzar la voz.

Así, este lunes, en una reunión en La Moneda, fue su timonel, Constanza Martínez, quien puso el tema sobre la mesa, ante la atenta mirada de otros jefes de partido, como Lautaro Carmona (PC) y Jaime Quintana (PPD), y de los ministros Nicolás Grau (Hacienda), Camila Vallejo (Segegob) y Macarena Lobos (Segpres).

En la instancia la jefa del FA planteó la preocupación de su colectividad ante los descuelgues del oficialismo en la acusación contra Pardow.

Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La respuesta del Ejecutivo no fue muy consoladora. Se le transparentó a la timonel del FA que este libelo acusatorio es “complejo” de enfrentar en medio del ambiente electoral y se le aseguró que se está haciendo el trabajo legislativo para plantarse en defensa de Pardow.

También le respondieron a Martínez que no está contemplado que la acusación se vote antes de las elecciones de este 16 de noviembre.

FA pide gestiones

En paralelo el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, dijo a este medio que espera “que tanto los partidos como los parlamentarios voten responsablemente esta acusación, que no tiene fundamento. Por lo mismo, creo que deben tener conversaciones para analizar en profundidad la acusación. Desde los parlamentarios, que son los responsables de hacer ello, pero sus directivas deberían hacer un llamado a que se analice con responsabilidad y profundidad la acusación, que no es un tema baladí”.

Couble también sinceró que espera acciones de La Moneda. “El gobierno está trabajando en ello. Al igual que en otras acusaciones, espero que hagan el trabajo de conocer el estado de situación y poder monitorear la votación”, dijo.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En esa línea, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, complementó que “los ministros del comité político tienen la obligación, y es parte de sus funciones, ordenar a las fuerzas del oficialismo”.

Lorena Fries, también jefa de bancada del FA, sostuvo: “Espero que todos los partidos oficialistas, y también la DC, rechacen la acusación constitucional contra Diego Pardow. Como lo hemos dicho, las responsabilidades políticas ya se cobraron con la renuncia del ministro (...). Lo que toca ahora es ver qué hacen las empresas (...)”. Junto con eso, la diputada especificó que espera que las directivas de los partidos, particularmente el PPD, el PS y la DC, tomen un rol activo en ordenar sus filas.

En el Socialismo Democrático han intentando poner paños fríos. Hace unos días, el presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo a Cooperativa que “una acusación constitucional a menos de un mes de una elección es absolutamente inconducente”. En tanto, la líder del PS, Paulina Vodanovic, acusó que “se le está dando utilización política al caso” por parte de la derecha.

Sus esfuerzos, sin embargo, han sido en vano. “Aquí lo que debe prevalecer es el interés de los ciudadanos, y en ese sentido tenemos que revisar muy consensuadamente la acusación, por lo menos eso es lo que yo voy a hacer, porque aquí la principal lealtad nosotros la tenemos que tener con la gente”, dijo esta mañana el diputado socialista Nelson Venegas.

Incluso hay algunos diputados de la izquierda que han adelantado que ya tomaron una decisión y que aprobarán la acusación contra Pardow. Así lo hicieron, por ejemplo, Jaime Araya (de la bancada PPD e independientes), Jaime Naranjo (bancada DC) y el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo (DC).

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Los movimientos de La Moneda

Hoy quienes están más encima de la acusación constitucional contra Pardow son los ministros Elizalde y Lobos.

El primero, de hecho, quedó como enlace con Pardow -quien salió molesto del Ejecutivo- para coordinar los primeros pasos de la defensa en el Congreso, mientras que la ministra independiente ha estado a cargo de monitorear la situación en el Congreso y ha entablado contactos con figuras clave como Jaime Mulet (FRVS), quien preside la comisión investigadora que ve el tema.

Esa misma instancia se encargó de comunicar este lunes que se citará al biministro Álvaro García y que, próximamente, se hará lo propio con Diego Pardow.

Los contactos, en todo caso, aún están en desarrollo. Por ejemplo, el diputado e integrante de la bancada radical Rubén Oyarzo afirma que nadie de La Moneda lo ha llamado, pese a ser una de las voces que han planteado su voto a favor de la acusación contra Pardow en la Cámara.

En La Moneda también se han desplegado gestiones con los jefes de los partidos. Estas incluso vienen desde antes de que se ratificara la AC contra el extitular de Energía, en el marco de los habituales comités políticos ampliados que se hacen cada semana en Palacio. En esas instancias los ministros de Boric se han encargado de transmitir que el libelo les parece improcedente, pues las acusaciones son para pagar las responsabilidades políticas, algo que ya sufrió Pardow al ser sacado del gabinete.

Esa misma idea también se ha transmitido mediante minutas a los parlamentarios, las que para estos casos suelen elaborarse tanto en la Segpres como en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que lidera Pablo Paredes (FA). En esos mismos documentos también se remarca un segundo punto: los tiempos legislativos son escasos y enfrentar una AC implica quitarles tiempo a las tramitaciones de otros proyectos, como el de sala cuna -defendido por Boric incluso en su gira por Corea del Sur-, el que termina con el CAE y la Ley de Presupuestos del próximo año.