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    Política

    Fallece el exdiputado Sergio Ojeda Uribe, histórico dirigente DC de Los Lagos

    El abogado y exparlamentario por Osorno fue destacado por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su rol en la recuperación de la democracia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fallece el exdiputado Sergio Ojeda Uribe, histórico dirigente DC de Los Lagos

    El presidente regional de Los Lagos de la Democracia Cristiana de Chile, Emeterio Torres, confirmó la muerte del exdiputado por Osorno Sergio Ojeda Uribe, quien integró la Cámara Baja durante siete períodos consecutivos entre 1990 y 2018.

    “Cumplo con el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de nuestro querido camarada, amigo y servidor público”, señaló el dirigente, quien destacó a Ojeda como “un pilar fundamental del partido y un baluarte de la democracia” en la Región de Los Lagos.

    En el mismo mensaje, también lo describió como una figura cercana y comprometida con su comunidad, relevando su rol como dirigente político y su vocación de servicio público.

    Fallece el exdiputado Sergio Ojeda Uribe, histórico dirigente DC de Los Lagos

    Nacido en Riachuelo en 1943, Ojeda fue abogado de la Universidad de Concepción y desarrolló una extensa trayectoria en la política chilena. Se desempeñó como diputado por el distrito 55 —correspondiente a la zona de Osorno— durante siete períodos consecutivos, entre 1990 y 2018, representando a la Democracia Cristiana.

    Durante su labor parlamentaria integró diversas comisiones, con especial énfasis en materias de derechos humanos, ámbito en el que también trabajó fuera del Congreso, participando en instancias vinculadas a la defensa de víctimas y la promoción de garantías fundamentales. En paralelo, ejerció su profesión asesorando a sindicatos y defendiendo a trabajadores agrícolas de la zona.

    Su trayectoria política se remonta a los años previos al retorno a la democracia, periodo en el que participó en la Alianza Democrática y posteriormente en la Concertación de Partidos por el No en la Región de Los Lagos, desempeñando roles de liderazgo a nivel local y regional.

    Desde la Democracia Cristiana destacaron que Ojeda falleció tras una vida dedicada al servicio público, acompañado por su familia, y relevaron su legado político en la región. “Su ejemplo de vida será nuestra guía para las batallas que vendrán”, expresó Carrillo en su mensaje, junto con enviar condolencias a sus cercanos.

    Más sobre:DiputadoFallecimientoDemocracia CristianaCongresoRegión de Los Lagos

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