Nacional

Fiscal Claudia Perivancich por absolución en caso SQM: “Había pruebas suficientes para condenar a todos”

La persecutora también apuntó al Servicio de Impuestos Internos por su labor "errática y poco consistente" que retrasó la llegada de antecedentes.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
ALEJANDRO ASTORGA

Tras una década de investigación, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este miércoles a todos los imputados del caso SQM, entre ellos, el exsenador de la UDI Pablo Longueira y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O).

El veredicto tuvo duros reproches a la labor que realizó el Ministerio Público para intentar probar una red de financiamiento ilegal de la política, recordado como unos de los casos de corrupción más escandalosos del país.

Ante las duras críticas de las juezas, la fiscal a cargo de las indagatorias, Claudia Perivancich, defendió el trabajo del ente persecutor y cuestionó los reclamos del tribunal.

En conversación con radio ADN, este jueves, la fiscal de Valparaíso señaló: “Claramente no estoy de acuerdo (con el veredicto). Yo considero que había prueba suficiente para condenar a todos los acusados”.

En esa línea, remarcó su convicción con el trabajo del Ministerio Público y precisó: “Nosotros no comprendemos cómo el tribunal, porque lo señala así en el veredicto, consideró que no se acreditó la falsedad de los documentos, cuando hay 60 personas que declaran en juicio que no prestaron los servicios. Es decir, personas que consiguieron boletas con otros o ellos mismos emitieron boletas y dicen, sí, emití esta boleta, pero nunca presté un servicio en SQM”.

Junto con esto, afirmó: “No comprendemos cómo el tribunal pudo arribar a esa convicción. Incluso el tribunal dice en algún momento, no es suficiente la rectificatoria de impuestos que realiza la propia empresa SQM, porque la empresa cuando advierte esta situación, cuando estalla el escándal revisa y considera que no hay respaldo suficiente para todos esos documentos que se pagaron y rectifica su declaratoria de impuestos para pagar los impuestos adeudados. El tribunal dice que no basta con eso, pero nosotros nunca ofrecimos aquello como la única prueba. Estaban estos testimonios de personas que fueron y dijeron que nunca prestaron servicios para SQM".

Respecto a las críticas del tribunal sobre la lentitud del proceso, la fiscal apuntó contra el Servicio de Impuestos Internos.

“No lo puedo describir como un manto de impunidad, porque no sé quién estaría detrás de tal intencionalidad, pero sí hubo un actuar errático, poco consistente de parte del Servicio de Impuestos Internos, que nos llevó también a tener que ir allegando antecedentes conforme ha pasado el tiempo", remarcó.

Por lo mismo, Perivancich adelantó que se encuentran analizando los recursos que podrían interponer el próximo año, cuando el 5 de agosto se conozca la sentencia

