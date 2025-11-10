OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    El diputado busca su tercer y último periodo como representante del distrito 11, donde su coalición apuesta por elegir tres escaños.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) busca su tercera reelección como representante del distrito 11 (Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén, entre otras).

    En esta entrevista, afirma que la apuesta de Chile Vamos es alcanzar los tres cupos en la zona, desdramatiza el crecimiento de republicanos y recalca que como coalición se mantendrán como “la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha”.

    Busca su tercer periodo en la Cámara. ¿Qué lo lleva a buscar nuevamente la reelección?

    Fundamentalmente, seguir aportando desde mi mirada liberal, consecuente y coherente en busca del diálogo, de la construcción de grandes acuerdos para poder generar buenas políticas públicas. Ese es mi foco y lo ha sido en estos ocho años.

    ¿Cuáles serían los temas o proyectos que busca impulsar?

    Hay que reforzar la modernización del Estado, un Estado con más musculatura, más servicio a la ciudadanía, con acuerdos en materia de vivienda, salud, seguridad. Principalmente, llevar una labor parlamentaria de forma responsable, sin populismo, con firmeza, pero con vocación de diálogo, para poder construir un mejor país.

    La ciudadanía tiene una mala percepción de la Cámara. ¿Qué cree que ha faltado?

    Ha faltado algo que es fundamental, que es que los parlamentarios usemos el liderazgo que nos da la ciudadanía en forma positiva, al ponernos en una situación de privilegio. Y no ir escuchando los cantos de sirena, sino al contrario. En un país donde el péndulo arrasa entre extremos, el Congreso tiene que tener la madurez para permitir un diálogo fluido. Ese ha sido mi principal trabajo.

    ¿Eso cree que lo diferencia de otros candidatos de su sector?

    Más que lo yo crea, lo importante es lo que los futuros votantes observen el trabajo legislativo que he hecho. Mi eslogan es 100% esperanza y cero populismo. He sido coherente con mi votación, no he sorprendido al votante, porque he mantenido un diálogo y una comunicación fluida y directa con mi electorado. Mi conducta, más allá de que pueda haber causado algún grado de molestia, ha sido coherente con lo que hemos declarado desde Evópoli, y como parlamentario.

    ¿Cómo ve la elección en su distrito? Algunos apuestan al 6-0.

    Es una elección donde hay una participación relevante de las fuerzas del actual gobierno. Lo normal debería ser un 5-1, pero con esfuerzo podría llegar a ser un 6-0. Ahora bien, la gran novedad en esta elección finalmente es las distintas ofertas que existen en las distintas derechas. Hasta la elección pasada, nosotros en la práctica éramos cuatro parlamentarios de Chile Vamos, un republicano y un parlamentario del actual gobierno. Hoy día eso va a cambiar.

    ¿Cuánto apuestan a tener como Chile Vamos?

    Podrían ser tres, más dos republicanos y uno de la izquierda. O en el mejor escenario, tres de Chile Vamos, dos republicanos y un libertario. Hoy día hay una representación no monopólica en la derecha y este es un distrito que, por más de que se quiera caricaturizarlo, tiene mucha diversidad, mundos conservadores, liberales, más progresistas. Entonces, más allá de cómo quede, es un distrito complejo, que requiere parlamentarios capaces de representarlo de buena manera.

    Menciona a republicanos, libertarios. ¿Le preocupa el crecimiento de estos partidos en esta elección?

    Chile ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y derecha y lo vamos a seguir siendo. Tuvimos una muy buena elección a nivel de alcaldes y gobernadores, ganamos siete gobernaciones, tenemos más de 150 alcaldes, entonces no creo que enfrentemos un mal escenario.

    ¿No comparte ese escenario más pesimista de que republicanos va a “arrasar” en esta elección?

    Es una conversación que ya se tuvo en la elección anterior y finalmente no pasó. Y si me preguntas, en el distrito 11 si bien se expresa muy bien una sensibilidad republicana, se expresa también una sensibilidad liberal de derecha. Acá nadie tiene regalado nada y nuestro foco debería ser mostrarle a la ciudadanía nuestras ideas para concretarlo en un futuro gobierno que yo espero que sea Evelyn Matthei.

    ¿Qué espera de la relación con republicanos? Ya pensando en una segunda vuelta y el próximo periodo parlamentario.

    Yo actúo siempre pesando en que las vallas hay que saltarlas de a una. Hoy a lo que estamos abocados es en tener un Congreso de derecha contundente y, adicionalmente, tener a Evelyn Matthei en segunda vuelta. Después del domingo veremos qué es lo que el país nos está pidiendo y tomaremos las decisiones necesarias para cambiar a este pésimo gobierno.

    Pero es una discusión que ya se está dando…

    Puede ser, pero primero tenemos que ver quiénes vamos a estar en el Congreso. No sacamos nada con hacer política de ficción. Primero, logremos que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta y que como Chile Vamos obtengamos una mayoría que nos permita conformar un Congreso afín a nuestras ideas. Si así ocurre, vamos a construir la mayoría necesaria con Demócratas, Amarillos y con quien se quiera sumar para hacer un solo equipo.

    ¿Incluso con republicanos y libertarios?

    Es algo que tendremos que ver después del 16 de noviembre.

    Evópoli es uno de los partidos que arriesga desaparecer en esta elección. ¿Van a lograr subsistir?

    Estamos trabajando para eso y no nos cabe ninguna duda de que vamos a lograr nuestro objetivo. No solamente subsistir, sino de conformar una bancada que nos permita influir en forma positiva, no solamente en nuestro sector, sino en el país.

    Más sobre:EleccionesFrancisco UndurragaDistrito 11EvópoliCongresoEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Artés critica propuesta de Kaiser sobre plebiscito de derechos humanos y llama a abrir archivos de las Fuerzas Armadas

    Johannes Kaiser arriba al debate Anatel: “Si la gente vota por convicción vamos a llegar a la segunda vuelta”

    Parisi aborda trascendencia del último debate ad portas del 16/N: “Todos nos jugamos el paso a segunda vuelta todos los días”

    “Yo soy moderada y al mismo tiempo tengo colmillos”: el mensaje de Matthei en la previa al último debate presidencial

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”
    Chile

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”
    Negocios

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”

    Dueña de Gol y Avianca tomará el control de Sky Airline

    Yacimiento de cobre greenfield consigue permiso ambiental por US$500 millones en la Región de Antofagasta

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”
    Mundo

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte