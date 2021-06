Fraude electoral: Gustavo Toro, concejal y segunda mayoría por municipio de San Ramón, presenta querella contra Miguel Ángel Aguilera

El pasado lunes 14 de junio, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) informó que, “atendido el mérito de los antecedentes”, Presidente Sebastián Piñera fue oficiado para convocar a un nuevo proceso eleccionario para los comicios municipales en la comuna de San Ramón, tras ratificar el fallo del Tribunal Electoral Metropolitano (TER), el que determinó la repetición del proceso en 65 mesas.

Esto, como resultado de un requerimiento presentado por cuatro candidatos a alcalde y 11 al concejo municipal, ante el Segundo Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en el que acusaban graves irregularidades en el proceso que terminó con la reelección de Miguel Ángel Aguilera.

Aguilera, ex socialista y actualmente independiente, es investigado por los eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero, cargos por los que será formalizado por la Fiscalía Sur el próximo 21 junio. Sin embargo, en los últimos comicios obtuvo 8.342 votos (23,98%), seguido por Gustavo Toro, concejal DC que logró 7.593 votos (21,83%).

“Estamos muy contentos. Es un fallo histórico porque quedó de manifiesto el fraude en San Ramón. Los tribunales de justicia han hablado y uno tiene que ser muy respetuoso de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Los tribunales han dicho que en San Ramón el alcalde Aguilera ha provocado históricamente un fraude electoral, algo que nunca se había visto en Chile”, dijo Gustavo Toro sobre el fallo junto con anunciar una acción judicial contra Aguilera.

“Tuvimos un fallo histórico donde se reconoce el fraude electoral en San Ramón, y tenemos esta segunda parte, que es la querella contra el alcalde Miguel Aguilera. Esta es una querella con nombre y apellido, no es una querella contra el viento, no es contra a ‘quienes resulten responsables’. Miguel Ángel Aguilera es el responsable del fraude electoral del 15 y 16 de mayo”, dijo Toro esta mañana frente al 15° Juzgado de Garantía, en el Centro de Justicia de Santiago.

“Buscamos hoy a través de la justicia penal que se pueda, no tan solo imputar los delitos, si no también las responsabilidades por el grave daño que hizo a la democracia. No tan solo fragmentando un principio básico, si no también por el costo altísimo que significa repetir una elección que va tener que asumir el Estado de Chile por la irresponsabilidad y pillería de un candidato que a toda costa buscaba el triunfo”, añadió el concejal DC.

“Esperamos que se pueda tener a la vista y se pueda considerar el estudio y sentencia que tuvo el Tricel y que se pueda responder penalmente por los delitos que sean imputables, pero también que responda si son delitos con pena de cárcel o privativas de libertad o accesorias porque, insisto, hay un daño enorme no solo a los vecinos de San Ramón, también a la institucionalidad”, dijo el concejal y candidato al cargo de jefe comunal.

“Dentro del requerimiento se contempla no solo que Aguilera quede inhabilitado [para postular nuevamente], también que se junte con las otras causales delictivas y que cumpla condena, por lo que no podrá ejercer un cargo público”, dijo Toro explicando que no es posible realizar la repetición de estas elecciones junto con las primarias del 18 de julio ya que “La dinámica es más de un sector político. No convocan a toda la población”.

Sobre la participación, que en esta segunda vuelta de gobernadores tuvo una baja histórica con un 19.61% de concurrencia, dijo que: “Es un 25% de las mesas. Probablemente va votar un número similar a las elecciones pasadas. Quedé a un 1% de diferencia del alcalde Aguilera, y es importante que los vecinos concurran. El voto es la única forma de derrotar la narco-comuna, para dar señales de transparencia y participación”, dijo motivando a los electoral a volver a las urnas.

Sobre la formalización de Miguel Ángel Aguilera, fijada para el lunes 21 de junio en la Fiscalía Sur, Toro expresó que están preparados para la instancia. “Nuestra expectativa es la prisión preventiva. Consideramos que el alcalde Aguilera es un peligro para la sociedad, sobre todo en el cargo que tiene. Y por los delitos que se le imputan, vamos a solicitar el máximo rigor de la ley, porque los principales perjudicados son los vecinos de San Ramón”.