SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Frente Amplio no vetará candidatura de Sharp y libera uno de los nudos de la negociación parlamentaria

"Si otro partido del pacto evalúa que es un buen candidato, no tenemos problema con su candidatura”, señaló Andrés Couble, secretario general del FA y negociador de su colectividad.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
En 2016, Jorge Sharp recibiendo el saludo de Gabriel Boric tras ser elegido alcalde.

A seis días del plazo fatal para presentar candidaturas al Congreso y momentos en que las negociaciones del oficialismo se encuentran entrampadas, una señal de distensión dio el Frente Amplio (FA).

En las conversaciones internas, el secretario general del FA, Andrés Couble, transmitió que su partido no pondrá resistencia a la eventual postulación senatorial por Valparaíso del exalcalde Jorge Sharp, exmiembro del frenteamplismo, pero hoy independiente del Movimiento Transformar y asociado a la Federación Regionalista Verde Social (Frevs).

El Frente Amplio no ha planteado nunca un veto a la candidatura de Jorge Sharp. Si otro partido del pacto evalúa que es un buen candidato, no tenemos problema con su candidatura”, señaló Couble a La Tercera.

Aunque efectivamente las negociaciones aún no entraban de definir nombres, informalmente era conocido el fuerte rechazo que provocaba Sharp en el partido que milita el Presidente Gabriel Boric debido a que ha sido parte de algunas escisiones del hoy partido fusionado.

En 2016, cuando Sharp recién postulaba a la alcaldía de Valparaíso, fue parte de una fractura de Izquierda Autónoma, protopartido y una de las semillas del FA, en el que participaba el entonces diputado Gabriel Boric. Precisamente la postulación de Sharp, entonces aliado de Boric, fue uno de los factores detonantes del quiebre, ya que no surgió de una decisión del colectivo. En la vereda opuesta, a Sharp y Boric, quedaron liderazgos como la actual diputada Camila Rojas y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

No obstante, la alianza entre Boric y Sharp, ambos oriundos de Punta Arenas y amigos de infancia, duró poco.

Una vez elegido, en 2019, el alcalde de Valparaíso fue crítico de la decisión del diputado Boric de firmar el acuerdo con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera que abrió el primer proceso constituyente tras el estallido social.

Si bien el exjefe comunal, junto al actual Mandatario conformaron el Movimiento Autonomista y promovieron la constitución del partido Convergencia Social (una de las tres tiendas que se fusionó en el FA), desde el municipio porteño actuó siempre alejado de las directrices partidarias, lo que poco a poco enfrió la relación.

En 2021, en momentos que Boric iniciaba su carrera presidencial. Partidarios de Sharp, incluso, amenazaron con levantar una candidatura propia a La Moneda. Para entonces, Boric ya se había reconciliado con exrivales autonomistas, como la diputada Rojas y el ministro Figueroa, pero el quiebre con su antiguo amigo de infancia era notorio.

A pesar de que, en las elecciones municipales de 2021, el FA no le levantó competencia a Sharp, quien fue a su reelección, el escenario cambió en los comicios de 2024. Sharp decidió no repostularse para iniciar una carrera al Congreso y su movimiento ungió a la dirigenta Carla Meyer como sucesora. Si bien algunos dirigentes del FA, como el diputado Diego Ibáñez, intentaron llegar a un acuerdo, finalmente ello no fue posible y frenteamplismo proclamó a Camila Nieto, quien finalmente se impuso a la candidata del “sharpismo”.

Este año, el movimiento del exalcalde formó una alianza con la Federación Regionalista Verde Social (Frevs), partido que lidera nominalmente el diputado Jaime Mulet, que hoy lo promueve como carta al Senado en calidad de independiente asociado.

El problema es que inmediatamente encontró una fuerte resistencia de los dirigentes porteños del frenteamplismo. “Tiene legítimo derecho a competir. Pero también es cierto que ha seguido un camino propio, marcado por quebrar cada uno de los movimientos políticos de los que ha formado parte”, señaló en su minuto el diputado porteño Jorge Brito (FA).

De acuerdo a la legislación electoral, las directivas que conforman un conglomerado tienen una poderosa herramienta.

Al momento de conformar un pacto electoral, cada presidente de partido que integra esa alianza debe firmar la nómina.

Si no está de acuerdo con los postulantes de sus aliados, puede resistirse a suscribir la lista, por lo tanto, no hay pacto y cada colectividad tendría que resolver por separado si forma otra alianza o se arriesga a correr sin aliados.

Ello se traduce en un poder de veto de cada partido respecto de los postulantes de colectividades amigas.

Más sobre:PolíticaJorge SharpGabriel BoricFrente AmplioSenadoValparaíso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Marcel confirma que hay sumarios cerrados por mal uso de licencias: apunta a que algunos eran casos “triviales”

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria
Chile

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”
Negocios

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”

Startup de inteligencia artificial ofrece US$ 34.500 millones a Google por el navegador Chrome

Gigante belga lanza OPA para concretar la compra de Cementos Bío Bío

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

El plan piloto que alista la UC para no fallar en la inauguración del Claro Arena

Dimitrov le da una mano a Alejandro Tabilo y lo mete en el cuadro principal del US Open

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya
Cultura y entretención

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

De Lionel Richie a Ricky Martin: estos son todos los conciertos en el nuevo Claro Arena de la UC

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro
Mundo

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro

Tres personas detenidas por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Administración de Trump acusa a la Universidad George Washington de violar la ley por no atajar el antisemitismo

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi
Paula

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales