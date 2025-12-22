Frente Amplio pasa la retroexcavadora sobre Jaime Quintana e insta al PPD hacer una autocrítica por la derrota

Durante el sábado pasado, el celular del senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, no dejó de sonar.

Su entrevista en La Tercera, en que planteó que “la falta de reflexión del Frente Amplio (FA) nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”, molestó profundamente a ese partido, que dos días antes había celebrado su comité central para procesar la derrota de Jeannette Jara en la elección presidencial.

Por lo mismo, algunos dirigentes tomaron contacto directamente con él y le hicieron ver su molestia. La presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, salió a responder a través de X. “Apuntar al otro siempre es una forma fácil de salida pero no suma. La derrota debe hacernos reflexionar. En eso hemos estado como Frente Amplio. Debatiendo y analizando pero sobre todo proyectando con mirada de futuro”, escribió la timonel.

En línea con Martínez, hoy son varios los frenteamplistas los que se levantan contra lo que dijo el senador. Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados FA, Jaime Sáez, sostuvo que “Quintana, más allá de ser opinólogo de reflexiones ajenas, debiese promover una reflexión más activa de su propio partido".

Y agregó: “En general, lo que tenemos que propiciar desde los distintos partidos y movimientos de izquierda, es una conversación profunda del sector, no reflexiones particulares. Estar achacando críticas a uno o a otro es absolutamente inconducente, y en realidad no es lo que nos va a sacar de este atolladero en el que nos encontramos (...)“.

“Las voces que buscan responsabilizar a un actor político obvian interesadamente que las razones de la derrota son multifactoriales y que en un gobierno de coalición las victorias y derrotas pertenecen a todos por igual. Me quedo con el análisis profundo que están haciendo los partidos de la coalición y con el espíritu de unidad promovido por el Presidente Boric y continuado por Jeanette Jara”, complementó el diputado electo Ignacio Achurra.

Por su parte, la también diputada electa Constanza Schonhaut afirmó que “para avanzar hay que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y analizar con altura de miras, profundidad y disposición a la unidad el rol que cada cual cumplió en los últimos diez años en Chile. En el FA estamos en ese proceso porque es fundamental para volver a construir mayorías en Chile, con un proyecto progresista y de unidad que mejore la vida de los chilenos y chilenas”.

El senador electo Diego Ibáñez, en tanto, dijo a radio Infinita que “hay que asumir las responsabilidades colectivamente, no se le puede sacar el trasero a la jeringa o dárselas de general después de la guerra. Somos coalición y debemos responsabilizarnos como tal, entonces creo que el presidente del PPD comete un error”.

Más allá de las declaraciones públicas, la tensión entre el PPD y el FA, dos partidos que nunca han tenido una relación fluida, no ha dejado de aumentar. De eso da cuenta un mensaje que envió Sergio Bitar a un grupo de WhatsApp que reúne a selectos militantes pepedé. Entre ellos, los ministros Álvaro García y Adriana Delpiano, y el exsenador Guido Giradi.

El extitular de Educación tuvo palabras para criticar la columna de Giorgo Jackson (FA), publicada por este medio, en que hizo una serie de autocríticas en torno a la derrota de Jara.

“Es un texto liviano, exculpatorio e irresponsable. La primera parte (...) es una filigrana semiacadémica, llena de citas de intelectuales, centrada principalmente en el movimiento estudiantil. Él no aparece. No tiene responsabilidad (...). La segunda parte se refiere a la autocrítica y es mínima. No reconoce ninguno de los aportes del Socialismo Democrático y más bien trata de salvar sus errores personales en el tema de los círculos concéntricos y de la superioridad moral. Con eso queda tranquilo. Poco responsable”, escribió Bitar en ese chat.

“La tercera parte se asoma a los cambios mundiales y factores externos que influyeron en Chile. Parece más un intento de desviar la atención respecto de la responsabilidad de Apruebo Dignidad en la derrota (...). Poco podemos hacer junto a ese tipo de análisis para entender lo que ocurrió e intentar un nuevo camino. Me pareció una suerte de anticipación autocomplaciente, elusiva, que buscará reivindicarse por el ataque de la derecha y apoyarse en grupos de izquierda radical críticos a los escasos logros del gobierno”, concluyó.