“Fue poco prudente”: Desbordes responde a molestia de Galilea por apoyo a Álvaro Carter

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reafirmó su respaldo brindado al diputado republicano Álvaro Carter, en desmedro de la diputada de su partido (RN) Ximena Ossandón y respondió al presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quien aseveró que esto significa “una falta de consecuencia y lealtad política”.

El jefe comunal en conversación con Radio Infinita indicó que “hay gente muy buena que no va en renovación y he evitado apoyarlo porque no puedo, pero en este caso puntual con Álvaro fuimos diputados juntos, estuvimos en la comisión de defensa, es un muy buen diputado, hizo una muy buena gestión en defensa”. En esa línea, el alcalde aseguró que esto “no es en contra de Ximena Ossandón”.

Asimismo, contestó Rodrigo Galilea señalando que “en el distrito Renovación Nacional y de eso va a tener que responder el presidente del partido, Renovación lleva una señorita abiertamente de izquierda, en un cupo de renovación , que ha declarado, no sólo habló contra Piñera, sino que ha hecho declaraciones en el último tiempo”.

La mención que realiza el jefe comunal es a la candidata del distrito 12, Paola Romero, quien va como independiente en un cupo de RN.

Desbordes fue tajante al enfatizar que “Rodrigo Galilea y Andrea Balladares, la directiva del partido, tiene que responder y explicar porqué está llevando a alguien que ha hecho esas declaraciones públicas, si no es algo que yo diga, lo dice esa persona, no tengo nada personal contra ella, pero no puede ser diputada electa por nosotros si ella es de izquierda”.

“Yo pensé que Galilea iba a ser más prudente, se iba a quedar callado, porque esto va a poner a Renovación a explicar por qué lleva esta persona, habla muy más del partido. Él fue poco prudente, él debió haberse quedado callado y haber dicho, mire, esto lo veremos después ”, apuntó el alcalde de Santiago.

“Pero como se entusiasmó, se puso a hablar de más, y hoy día Renovación está dando explicaciones y yo estoy mirando la los medios que están publicando los posteos y las declaraciones de la candidata a la que yo le menciono", agregó.