SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Fue una dictadura”: comando de Matthei intenta cerrar flanco tras posturas de figuras de Chile Vamos sobre régimen de Pinochet

El senador Luciano Cruz-Coke ( Evópoli), integrante del comité político del comando, fue categórico en la calificación sobre dicho periodo. En cambio, esta misma mañana su par José García Ruminot (RN) dijo que el término correcto para él es "gobierno militar", mientras que el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, evitó denominarlo, para no entrar en contradicciones con Juan Sutil.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata presidencial, Evelyn Matthei. RAUL BRAVO/ATON CHILE

Las declaraciones sobre la dictadura de Juan Sutil, encargado estratégico de la candidatura de Evelyn Matthei, mantienen abierto un flanco en la campaña de la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli), Amarillos y Demócratas. Hoy su equipo intentó cerrarlo.

“Para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó y eso fue una salida negociada democrática“, fueron las palabras del exlíder de la CPC que reabrieron la discusión.

Se trata de una materia que ya había generado ruido, cuando la propia aspirante a La Moneda justificó el golpe de Estado y señaló que "en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos".

El control de daños en esa oportunidad lo hizo la misma exalcaldesa de Providencia, al ofrecer disculpas por esos dichos en una carta publicada en El Mercurio. “Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”.

Si bien la semana pasada la vocera del comando de Matthei, Paula Daza, intentó cerrar el flanco reabierto por Sutil, al hacer un llamado a cuidar la democracia y evitar anclarse en discusiones del pasado, lo cierto es que en las últimas horas figuras de Chile Vamos profundizaron la grieta.

Anoche, por ejemplo, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, al ser requerido por las declaraciones del encargado estratégico, evitó entregar una definición para no entrar en contradicciones con el integrante del equipo de Matthei. “Si te digo que es una dictadura, contradigo al jefe de campaña“, dijo en CNN Chile.

El senador José García Ruminot, en tanto, en diálogo con radio Cooperativa, remarcó que, a su juicio, la denominación correcta es gobierno militar. “Para mí es gobierno militar, no llegó porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos", planteó.

El encargado de intentar cerrar el flanco en esta jornada fue el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), integrante del comité político del comando, quien fue taxativo en su definición sobre el periodo de Pinochet: “El gobierno militar fue una dictadura”.

“Eso yo quiero que lo tengamos claro. Hubo una declaración también que fue muy valiosa del Senado en algún momento reconociendo que había sido una dictadura. Y creo que hoy día los chilenos nos están pidiendo que miremos hacia el futuro. Creo que no sirven este tipo de polémicas artificiales cuando tenemos hoy día los problemas de empleo que tenemos”, dijo.

Y luego reforzó: “Nosotros tenemos claro que fue una dictadura y que hoy día el país está concentrado en lo que va a suceder, ojalá de aquí a los próximos 50 años”.

Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiDictaduraGuillermo RamírezJosé García RuminotLuciano Cruz-CokeComando

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Sin libreto definido: debate sobre dictadura militar vuelve a complicar a Matthei

Víctor Ramos y resistencia oficialista a consulta indígena: “No acomodamos los tiempos de diálogo a calendarios electorales”

De Calisto al “Pollo” Valdivia: los candidatos del oficialismo (y la DC) que no se quieren tomar fotos con Jeannette Jara

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará
Chile

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?
Negocios

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Caso Factop comienza su cierre: Fiscalía pedirá procedimiento abreviado para Rodrigo Topelberg y Ariel y Alberto Sauer

Ganancias de ILC se duplican hasta los $114 mil millones

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Caso Independiente: la denuncia por racismo de la Conmebol que atormenta a la U y que involucra a Marcelo Díaz

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella
Cultura y entretención

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Taylor Swift y Travis Kelce: una de las parejas más mediáticas del mundo anuncia su matrimonio

Paz López, ensayista: “Lo que nos molesta no es tanto la diferencia sino que el otro se parezca demasiado a uno”

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky
Mundo

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Israel defiende el ataque contra hospital en Gaza ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo