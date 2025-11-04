Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Octubre fue un mes fatal para Daniel Jadue. Al exalcalde de Recoleta no solo se le rechazó el recurso de protección para intentar llegar a la papeleta en las elecciones parlamentarias, sino que también quedó fuera de uno de los principales espacios de poder de su colectividad, el Partido Comunista (PC).

El 16 de octubre el Servicio Electoral (Servel) informó sobre la modificación de la integración de la comisión política del PC: el selecto grupo de dirigentes que toma las decisiones al interior del partido. Entre sus integrantes están la ministra Camila Vallejo, el senador Daniel Núñez y la candidata presidencial Jeannette Jara. Todos distinguidos militantes comunistas.

El cambio se trata de la salida de Jadue, por encontrarse inhabilitado para ejercer el derecho a sufragio. Por ahora, el cargo se mantiene vacante.

Una persona queda inhabilitada para sufragar, entre otras causales, por ser acusada de un delito que merezca pena aflictiva. En el caso del exjefe comunal, él fue formalizado por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares y está sujeto a arresto domiciliario.

A raíz de ese caso, también fue rechazada su candidatura al Congreso en representación del distrito 9. La sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones se explica por la situación procesal del exalcalde: cuando la justicia electoral vio su caso estaba acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal. En la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más 18 años de cárcel. Luego Jadue logró reabrir su investigación y la acusación quedó sin efecto.

Aunque su retiro de la comisión política del PC responde a un factor procedimental, es un duro golpe político para la colectividad. No se trata de un militante cualquiera, sino de su excandidato presidencial -quien enfrentó al hoy Presidente Gabriel Boric en la primaria de 2021- y uno de los nombres más influyentes del comunismo chileno en la actualidad.

Pese a estar privado de libertad, el exjefe comunal se las ha arreglado para influir de todas formas en su partido. En ocasiones se conectó a través de forma telemática a reuniones partidarias. También acostumbra transmitir en su canal de streaming, Sin Maquillaje, y recientemente estrenó un medio escrito: El Despertar.