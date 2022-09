Funcionamiento de un año, con independientes y reglamento de la ex Convención: la propuesta de parlamentarios no alineados de izquierda

En el Zoom había tanta gente, dicen, que era difícil saber quiénes estaban y quiénes no. La reunión fue convocada por la bancada de diputados independientes del Congreso. ¿El objetivo? Redactar una propuesta para continuar con el proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito, pero marcada por la participación de organizaciones sociales.

En el encuentro participaron las diputadas Viviana Delgado, Marcela Riquelme, Mercedes Bulnes, Clara Sagardía, Mónica Arce y Camila Musante; el diputado Hernán Palma, junto con la senadora Fabiola Campillai y la exconvencional Manuela Royo, quien actualmente es vocera de Modatima. “Tenemos en común que si bien somos progobierno, no somos oficialistas. Nos caracteriza esa independencia”, detalló Palma. Al encuentro, además, se conectaron 25 organizaciones sociales. Entre ellas, el Colegio de Profesores, No + AFP, la coordinadora 8M, Abofem y Modatima, entre otras.

“Esta propuesta está elaborada por representantes populares que provenimos de distintos movimientos sociales, quienes hemos dicho, desde las calles y ahora en el Congreso, nunca más sin nosotras ni nosotros, y lo seguiremos defendiendo”, sostuvo la diputada Musante. “Sentimos que tenemos que interpretar la voz del pueblo, que queremos humanizar la política y estar en contacto con organizaciones sociales, tanto de la seguridad, del feminismo, la comunidad, LGBTQ, el medioambiente”, agregó Palma.

Las parlamentarias incluidas en la propuesta pretenden entregar el texto este lunes a las 9 horas a la mesa de negociación del Congreso Nacional, donde, por estos días, se discuten los distintos mecanismos para continuar con el proceso constituyente. De hecho, el miércoles de la semana pasada se llevó a cabo el primer encuentro, con los presidentes de las dos cámaras -el senador Álvaro Elizalde y el diputado Raúl Soto-, los presidentes de partidos, los jefes de bancadas y la ministra Segpres Ana Lya Uriarte.

Según adelantan algunos parlamentarios, será la senadora Campillai quien encabece la entrega de la propuesta.

Dentro de la propuesta -que hasta el cierre de esta edición no estaba concluida-, las parlamentarias definieron los mecanismos para un nuevo proceso constituyente. De acuerdo a su criterio, la eventual nueva Convención debiese funcionar por un plazo de un año -al igual que la anterior-, pero con una prórroga de tres meses, y la elección de constituyentes debería ser en abril de 2023.

En lo referido a su integración, el órgano debiese estar compuesto por 155 representantes electos por la ciudadanía -al igual que en la Convención anterior-. Este número deberá incluir escaños reservados -cuyo porcentaje aún no tienen definido- y cumplir con el principio de paridad de género a través del sistema “cebra” (una mujer, hombre, una mujer, etc.). Eso sí, aún no definen si se deben permitir o no las listas exclusivas de independientes.

Algunos, sin embargo, defienden que existan. “Estamos proponiendo que efectivamente existan listas de independientes, porque de lo contrario se van a plantear listas cerradas, donde evidentemente los partidos políticos grandes van a poner primero a sus candidatos predilectos y, al final, van a colgar a los independientes, lo cual va a finalmente exterminar sus posibilidades. Estamos por listas exclusivas de independientes”, explicó Palma.

Precisamente este es uno de los puntos donde, al menos en los partidos, hay consenso de no repetir, pues consideran que el desempeño de los colectivos derivados de la Lista del Pueblo o de Movimientos Sociales Constituyentes no fue el óptimo.

Además, los redactores de la propuesta buscan incluir requisitos e incompatibilidades de los candidatos a constituyentes, y sugieren la aplicación de ley de lobby y la declaración de patrimonio e interés. En relación a las inhabilidades para los convencionales, afirman que es un tema a discutir, pero buscan excluir a los condenados por delitos económicos.

También consideran que es necesario “asegurar recursos para la implementación y difusión con la sociedad del trabajo constituyente, como asimismo, difusión del texto mismo que presente la Convención”.

Junto con eso, proponen utilizar el reglamento que rigió en la Convención ya disuelta, que demoró alrededor de tres meses en ser redactada.

Entre los parlamentarios mencionan que también esperan que se consideren como insumos el “ensayo constitucional” de la expresidente Michelle Bachelet y la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada el 4 de septiembre, así como también los convenios internacionales firmados y ratificados por Chile.

La propuesta se sumaría a la que ya presentó el Socialismo Democrático el pasado 6 de septiembre, y que dio a conocer La Tercera, en que el Partido Socialista y el PPD se muestran partidarios de formar una nueva Convención 100% electa con voto obligatorio, fijación de quórum y un plazo de funcionamiento de seis meses.