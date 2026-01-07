Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

Un primer acercamiento tuvieron este martes los jefes de bancadas del Senado que serán parte de la futura oposición al gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

El encuentro, realizado a la hora del almuerzo en el comedor de la Vicepresidencia del Senado, fue organizado por el jefe del comité socialista, Juan Luis Castro (PS), y tenía como finalidad comenzar a delinear cómo se plantearán frente al bloque oficialista y ante la próxima administración presidencial.

Debido a que los resultados de las pasadas elecciones volvieron a dejar a los principales bloques en la Cámara Alta en un empate técnico, con la diferencia que aumentaron los senadores independientes o que quedarán huérfanos, con la inminente disolución de ciertos partidos, en la mayoría de los senadores de Chile Vamos y de la izquierda y centroizquierda predomina el realismo político. Por lo tanto, la alternativa más viable es hacer una repartición equitativa y alternada de las cuotas de poder en la Cámara Alta.

Ello implica definir la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado y los cupos y el control de las comisiones legislativas, donde las instancias de Hacienda y Constitución, son las más cotizadas por su influencia.

A pesar de que las conversaciones solo entrarán en una recta final en marzo del próximo año, los primeros intercambios de análisis dan cuenta de que lo mejor es encontrar una fórmula que integre a todos los sectores. Las señales del equipo de Kast apuntan en el mismo sentido para tratar de generar un adecuado clima legislativo y no un ambiente cargado con rencillas desde un inicio.

En la cita de este martes, además de Castro, participaron en representación de sus partidos los senadores Daniel Núñez (PC), Esteban Velásquez (FREVS), Yasna Provoste (DC), Loreto Carvajal (PPD) y Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio).

En la conversación, si bien no se despejó cuál será el perfil opositor que adoptará cada grupo ante el futuro gobierno, al menos se resolvió que sí actuarán en bloque en la negociación que tenga que darse con la derecha, ya que hasta el momento solo ha habido conversaciones informales y preliminares.

Sellar un buen pacto de gobernabilidad, también llamado acuerdo administrativo, ya que implica simplemente definir cupos en comisiones y en la mesa directiva, es clave para tener incidencia en la agenda legislativa. De hecho, al tener el control de comisiones o la misma presidencia de la Cámara Alta, los senadores adquieren potestades para apurar o frenar la discusión de proyectos de ley.

Según comentó Castro, en la reunión abordaron someramente la futura gobernabilidad del Senado, la distribución de comisiones y eventualmente de la mesa directiva.

“Estamos recién en una etapa inicial. Todos expresamos la voluntad de que sea el conjunto de las futuras fuerzas de oposición (el que se entienda con la derecha). Otra cosa son las afinidades, los vínculos preferentes que pueda tener uno u otro partido, que eso está todavía en desarrollo, porque habrá cónclaves y las reuniones en enero. Pero para efectos de esto, que es la administración, la confirmación de los comités, partimos con un escenario amplio. Y así queremos sostenerlo”.

Hoy los partidos que serán parte de la oposición suman 23 de los 50 senadores (incluyendo a la independiente Fabiola Campillai, que integra el comité DC y sin considerar al desaforado diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, cuya situación judicial aún no se resuelve).

Los partidos de derecha (UDI, RN, Republicano, Libertario, Evópoli y Libertad), en tanto, también suman 23 votos, pero pueden llegar a 26 si se les unen Matías Walker (Demócratas), Enrique Lee (independiente) y Karim Bianchi (independiente).

Si bien los números le dan una ventaja al futuro oficialismo, aquella mayoría es frágil y se puede desarmar por estrategias para tratar de tentar a los senadores independientes o de grupos no alineados.

Por ello, hasta el momento, según admitió el mismo actual presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), la idea es lograr un acuerdo lo más amplio posible. “Aquí ningún sector tiene que pasarle la máquina al otro sector, porque si tú le pasas la máquina, por ejemplo, a la izquierda en la mesa del Senado, ellos te van a pasar la máquina en las comisiones que tengan mayoría. Al final, todos pierden”, dijo en diciembre pasado.