Futuro de Chile Vamos: Desbordes apunta a formar una nueva coalición sin el Partido Republicano ni el PNL

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, los partidos comienzan a mover sus piezas pensando en el nuevo gobierno, que podría estar a cargo del oficialismo si gana la candidata Jeannette Jara, o de la oposición si gana José Antonio Kast.

Si los resultados dan como vencedor a Kast, Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) -coalición que apoya al candidato republicano en esta segunda vuelta- podría ser parte del Ejecutivo. Eso sí, la coalición vive su propia crisis desde la dura derrota de su candidata, Evelyn Matthei en la primera vuelta.

En ese escenario, el acalde de Santiago y expresidente de RN, Mario Desbordes, en diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, reiteró que Chile Vamos tal como está, no tendría futuro.

Para el jefe comunal, debería existir “una nueva coalición”, eso sí, recalcó que, a su parecer, esta no debería incluir a colectividades como el Partido Republicano o el Partido Nacional Libertario (PNL).

“Yo prefiero una coalición amplia a un partido único que además achica la oferta y hace inmediatamente aparecer alternativas a este partido único” , sostuvo.

El alcalde señaló que en esta coalición no incluiría “a los libertarios que tienen un proyecto distinto y que han sido muy claros en decir ‘no tenemos nada que ver con Chile Vamos’, a veces de manera bastante dura e innecesariamente violenta en contra nuestra”.

“Yo no veo a libertarios (formando parte de una coalición con Chile Vamos), porque no creo que a ellos les interese, no es que me interese excluirlos, que yo los quiero echar", destacó.

En esa misma línea, señaló que el Partido Republicano “es un proyecto distinto al nuestro, legítimamente. Eso es algo que han hecho la causa y no hay que tener problema con aquello, hay que respetar que ellos son un proyecto político distinto ”, sostuvo.

“Lo que yo quiero plantear es que no seamos enemigos o adversarios, que seamos proyectos complementarios y Chile Vamos es un proyecto distinto también al de Republicanos”, remarcó.

El alcalde planteó que no “ve” a Amarillos “en una misma coalición con Republicanos. Yo quiero a Amarillos o Demócratas (…) en un partido que sea parte de nuestra nueva coalición, lo que es distinto que esa coalición pueda apoyar al gobierno”, indicó.

