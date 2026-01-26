Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), se reunió con la directiva y comisión política de su partido, la Unión Democrática Independiente (UDI), durante la jornada de este lunes.

El objetivo de la cita era abordar las prioridades del gobierno entrante y el rol del partido luego de que José Antonio Kast asuma la presidencia el 11 de marzo.

Tras la cita en la sede del partido en Providencia, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que la conversación se enfocó en “la actual situación del país, que es muy dura, muy difícil, y por eso los problemas de los chilenos no se van a poder resolver de un minuto a otro”.

“Por eso conversamos acerca de la necesidad de trabajar en equipo, con una mirada de mediano y largo plazo para poder resolver los problemas de los chilenos. Y la UDI se comprometió a eso, a trabajar en equipo y a ser leal con el gobierno”, finalizó Ramírez.

La reunión se enmarca en una serie de actividades programadas por Alvarado durante la jornada de lunes.

En la mañana asistió a la charla impartida por la Contraloría General de la República (CGR) orientada a la probidad y gestión pública para el gabinete de Kast. Y, luego, concretó una reunión con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para abordar el traspaso de sus funciones antes de marzo.