Futuros ministros de Kast valoran revocación de asilo a Galvarino Apablaza: “Esto es un paso adelante”

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), los futuros ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres) destacaron la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza en Argentina.

Esto, porque se vuelve a abrir el camino para concretar su extradición a Chile, donde es acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards, ocurridos en 1991.

“Eso indudablemente es un paso adelante en materia de cursarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y pueda enfrentar la justicia en Chile como corresponde”, valoró el futuro jefe de gabinete de Kast, quien milita en la UDI, el partido que fundó Guzmán.

Galvarino Apablaza

Por su parte, el aún senador de Renovación Nacional -colectividad que comparte coalición con la UDI, Chile Vamos- señaló: “Eso para mí es una buena noticia, todo lo que lleve a que haya por fin justicia respecto del asesinato del senador Jaime Guzmán, que en paz descanse”.

“Yo lo veo muy, muy bien y ojalá todas esas gestiones prosperen y por fin podamos tener justicia”, acotó.

Respaldo a Jouannet

El próximo líder de la Segpres también abordó la situación del futuro subsecretario de Seguridad, el diputado Andrés Jouannet, quien preside Amarillos por Chiley se ha convertido en el más reciente flanco para Kast.

Esto, a raíz de sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, a través de sociedades -hoy inactivas- que él conformó.

“Conozco a Andrés Jouannet desde hace muchos años porque ambos somos de Temuco y por esas cosas de la vida además nuestras familias vivían muy, muy cerquita”, comentó.

Diputado y futuro subsecretario Andrés Jouannet Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“También he visto la trayectoria de Andrés como diputado, como intendente y yo creo verdaderamente que él es una persona que no se involucraría en las cosas indebidas que se han anunciado”, respaldó.

“En todo caso, esa es mi opinión y naturalmente son materias que él mismo tendrá que ir aclarando. Finalmente quien resuelve es su ministra junto con el presidente electo”, agregó.