SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Futuros ministros de Kast valoran revocación de asilo a Galvarino Apablaza: “Esto es un paso adelante”

    Los dos futuros ministros, militantes de la UDI y RN, señalaron que esperan que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) pueda enfrentar la justicia en Chile.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), los futuros ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres) destacaron la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza en Argentina.

    Esto, porque se vuelve a abrir el camino para concretar su extradición a Chile, donde es acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards, ocurridos en 1991.

    “Eso indudablemente es un paso adelante en materia de cursarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y pueda enfrentar la justicia en Chile como corresponde”, valoró el futuro jefe de gabinete de Kast, quien milita en la UDI, el partido que fundó Guzmán.

    Galvarino Apablaza

    Por su parte, el aún senador de Renovación Nacional -colectividad que comparte coalición con la UDI, Chile Vamos- señaló: “Eso para mí es una buena noticia, todo lo que lleve a que haya por fin justicia respecto del asesinato del senador Jaime Guzmán, que en paz descanse”.

    “Yo lo veo muy, muy bien y ojalá todas esas gestiones prosperen y por fin podamos tener justicia”, acotó.

    Respaldo a Jouannet

    El próximo líder de la Segpres también abordó la situación del futuro subsecretario de Seguridad, el diputado Andrés Jouannet, quien preside Amarillos por Chiley se ha convertido en el más reciente flanco para Kast.

    Esto, a raíz de sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, a través de sociedades -hoy inactivas- que él conformó.

    “Conozco a Andrés Jouannet desde hace muchos años porque ambos somos de Temuco y por esas cosas de la vida además nuestras familias vivían muy, muy cerquita”, comentó.

    Diputado y futuro subsecretario Andrés Jouannet Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “También he visto la trayectoria de Andrés como diputado, como intendente y yo creo verdaderamente que él es una persona que no se involucraría en las cosas indebidas que se han anunciado”, respaldó.

    “En todo caso, esa es mi opinión y naturalmente son materias que él mismo tendrá que ir aclarando. Finalmente quien resuelve es su ministra junto con el presidente electo”, agregó.

    Más sobre:José García RuminotClaudio AlvaradoGalvarino ApablazaJaime GuzmánUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    Lo más leído

    1.
    Toro se suma a arremetida del gobierno contra Poduje y reflota recorte fiscal anunciado por Kast: “Vamos a estar alerta”

    Toro se suma a arremetida del gobierno contra Poduje y reflota recorte fiscal anunciado por Kast: “Vamos a estar alerta”

    2.
    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    3.
    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    4.
    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    5.
    La Moneda enciende el traspaso de mando

    La Moneda enciende el traspaso de mando

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí
    Chile

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios
    Cultura y entretención

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín