SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Galilea lamenta decisión del PNL de no sumarse al gobierno de Kast: “Me gustaría que se haga el esfuerzo”

    Respecto al rol que tendrá el PNL, el timonel de RN dijo esperar que “exista una buena coordinación" en el Congreso, "para poder sacar adelante agendas que a veces no son fáciles”, sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Aton Chile.

    El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, e refirió a la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL), de no formar parte del futuro gobierno de José Antonio Kast.

    En diálogo con radio Duna, el parlamentario aseguró que “desde el primer momento el presidente electo propuso que este fuera un gobierno de unidad para sacar adelante tareas de emergencia”.

    En ese sentido, afirmó que desde su tienda “siempre” han tenido la intención de “tratar de colaborar lo más posible, poner ideas, poner a disposición del presidente electo personas, nombres que pudiesen asumir desafíos”.

    “El país está por delante de todos nosotros y, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo por tener este gobierno unitario. Así que yo lamento la declaración que ayer hizo Nacional Libertario, pero a la vez, por lo menos en mi experiencia, siempre en política existe una segunda, tercera y cuarta opción de conversar, de ver las cosas, de revisar por qué se llegó a este punto", indicó.

    En esa línea, planteó que le “gustaría que se haga el esfuerzo, que ojalá el presidente (electo) Kast pueda ver cómo encontrarle una vuelta, para que la mayor cantidad de partidos, o todos los que lo apoyamos en la segunda vuelta, podamos ser parte del gobierno y sentirnos bien comprometidos con lo que son los desafíos del gobierno”.

    Ayer miércoles, el exabanderado presidencial del PNL, Johannes Kaiser, señaló que al no formar parte del gobierno, su partido cumplirá “la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición”.

    Al respecto, Galilea dijo esperar que, si el PNL no da su brazo a torcer, “exista una buena coordinación para poder sacar adelante agendas que a veces no son fáciles” en el Congreso.

    “Ellos tienen presencia en la Cámara de Diputados y tienen también una senadora, que es Vanessa Kaiser, la hermana de Johannes Kaiser. Y por tanto van a tener siempre un rol desde el punto de vista legislativo”, sostuvo.

    Con ello, indicó que, a su parecer, “Kast quiere hacer cambios relevantes en varios aspectos de nuestra organización como Estado, y por tanto se requiere ahí un compromiso, coordinación y un buen trabajo parlamentario. Y espero que los nacionales libertarios sean parte de esos desafíos comunes".

    Más sobre:Rodrigo GalileaPNLRNJosé Antonio KastJosé Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Vallejo apunta a expectativas por sala cuna en nueva cita entre Boric y Kast: “Esperamos que esta conversación tenga frutos”

    Claudio Crespo defiende actuar policial tras fallo absolutorio en caso Gustavo Gatica: “Se podrían haber lamentado muchas muertes”

    Cruce por futuro de los SLEP: alcalde de Renca rechaza pausa planteada por Gustavo Alessandri y la califica de retroceso

    Lo más leído

    1.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    2.
    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    3.
    “Cheque sin fondos” e “irresponsabilidad fiscal grave”: parlamentarios de oposición reaccionan a avance al Senado de reajuste del sector público

    “Cheque sin fondos” e “irresponsabilidad fiscal grave”: parlamentarios de oposición reaccionan a avance al Senado de reajuste del sector público

    4.
    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    5.
    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Vallejo apunta a expectativas por sala cuna en nueva cita entre Boric y Kast: “Esperamos que esta conversación tenga frutos”

    Claudio Crespo defiende actuar policial tras fallo absolutorio en caso Gustavo Gatica: “Se podrían haber lamentado muchas muertes”

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones
    Negocios

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos
    Tendencias

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”
    El Deportivo

    Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo
    Cultura y entretención

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino
    Mundo

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños