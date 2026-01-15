Galilea lamenta decisión del PNL de no sumarse al gobierno de Kast: “Me gustaría que se haga el esfuerzo”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, e refirió a la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL), de no formar parte del futuro gobierno de José Antonio Kast.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario aseguró que “desde el primer momento el presidente electo propuso que este fuera un gobierno de unidad para sacar adelante tareas de emergencia”.

En ese sentido, afirmó que desde su tienda “siempre” han tenido la intención de “tratar de colaborar lo más posible, poner ideas, poner a disposición del presidente electo personas, nombres que pudiesen asumir desafíos”.

“El país está por delante de todos nosotros y, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo por tener este gobierno unitario. Así que yo lamento la declaración que ayer hizo Nacional Libertario, pero a la vez, por lo menos en mi experiencia, siempre en política existe una segunda, tercera y cuarta opción de conversar, de ver las cosas, de revisar por qué se llegó a este punto", indicó.

En esa línea, planteó que le “gustaría que se haga el esfuerzo, que ojalá el presidente (electo) Kast pueda ver cómo encontrarle una vuelta, para que la mayor cantidad de partidos, o todos los que lo apoyamos en la segunda vuelta, podamos ser parte del gobierno y sentirnos bien comprometidos con lo que son los desafíos del gobierno”.

Ayer miércoles, el exabanderado presidencial del PNL, Johannes Kaiser, señaló que al no formar parte del gobierno, su partido cumplirá “la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición”.

Al respecto, Galilea dijo esperar que, si el PNL no da su brazo a torcer, “exista una buena coordinación para poder sacar adelante agendas que a veces no son fáciles” en el Congreso.

“Ellos tienen presencia en la Cámara de Diputados y tienen también una senadora, que es Vanessa Kaiser, la hermana de Johannes Kaiser. Y por tanto van a tener siempre un rol desde el punto de vista legislativo”, sostuvo.

Con ello, indicó que, a su parecer, “Kast quiere hacer cambios relevantes en varios aspectos de nuestra organización como Estado, y por tanto se requiere ahí un compromiso, coordinación y un buen trabajo parlamentario. Y espero que los nacionales libertarios sean parte de esos desafíos comunes".