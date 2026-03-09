Galilea reitera respaldo a proyecto de conmutación de penas, pero sostiene que se deben “afinar” los artículos

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, respaldó el controversial proyecto de conmutación de penas privativas de libertad aprobado de forma general en el Senado y cuestionó las criticas que surgieron en torno al proyecto.

La iniciativa, aprobada de forma reñida en el Senado, regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que tengan enfermedades crónicas, sean mayores de 70 años o alguna discapacidad.

El timonel de RN apuntó en radio Agricultura que “es obvio que nadie está pensando en que un tipo que tiene 75 años y que violó a un menor de edad puede salir libre en razón de este proyecto. Lo hemos dicho en todos los tonos. Por lo tanto, ahora viene el proceso de afinar el articulado del proyecto para que todo eso quede absolutamente claro" .

La controversia en torno al proyecto surgió luego de que diversos sectores cuestionaran que el texto podría permitir que condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan sus penas fuera de la cárcel en determinadas circunstancias.

Ante esto, Galilea señaló que “cuando se han hecho muchas declaraciones tienen el objetivo de distraer la atención, de poner palabras e intenciones que no existen . Lo que nosotros queremos es simplemente legislar algo que nos parece humanitario y básico, que las personas con enfermedades incurables en estado terminal pasen los últimos días detenidos en sus casas”, respaldó Galilea.

“Yo voté a favor, me parece que eso es indispensable legislarlo. Hay muchas legislaciones internacionales que lo han hecho, hay tratados internacionales de Chile que también abordan el punto, y nosotros eso no lo tenemos debidamente tratado. Por lo tanto, ahora lo que corresponde, habiéndose votado en general, son las indicaciones“, agregó.