Gira de estudios parlamentaria: viaje colectivo de senadores a cumbre en Panamá enreda agenda legislativa de La Moneda

En medio de la sesión de este martes, un reclamo hizo el senador Alfonso de Urresti (PS) por la solicitud de la mesa y de varias bancadas para acortar los discursos en sala.

Al cierre de esta edición, el Senado había decidido prolongar la sesión para tratar de despachar una larga lista de proyectos que el Ejecutivo pretendía sacar antes del receso legislativo de febrero. Entre ellos figuraban iniciativas como la llamada ley de Incendios, la reforma al Sistema de Inteligencia y tres iniciativas educacionales (convivencia escolar, titularidad docente y los ajustes al sistema de educación pública).

Si bien entre los senadores de todos los sectores había voluntad para avanzar, había un problema práctico: un viaje de colectivo al exterior de alrededor de 16 senadores con destino a Ciudad de Panamá, lo que ponía en riesgo la aprobación de algunas de esas iniciativas. De hecho, la ley de Inteligencia es de quórum y requiere el respaldo de al menos 26 senadores.

Particularmente en Panamá confluirán tres asambleas simultáneas (Parlaméricas, Parlatino y la CAF) en un encuentro denominado Foro Económico Internacional de América Latina, que se realizará el 28 y 29 de enero.

La cita contará con la presencia de varios jefes de Estado, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y el presidente electo José Antonio Kast, además de ministros, políticos, empresarios e intelectuales de todo el continente. El encuentro es considerado como una suerte de “Davos americano”. Transversalmente en el Congreso, muchos admitían que la cumbre es de alto nivel desde el punto de vista intelectual, económico y político.

Sin embargo, esta gira de parlamentarios -que por lo general suelen ser dosificadas, para no afectar la sesiones-, generó un problema. Esa fue la razón principal por la que el Senado decidió enrocar su tradicional sesión de los miércoles y adelantarla para el lunes. Mientras que la sesión del martes en la tarde se trasladó para la mañana para permitir que algunos senadores tomen el vuelo esta misma tarde.

Dentro de las distintas comitivas (algunos viajaban por el Parlatino, otros por Parlaméricas y otros por la CAF), figuraba el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien será uno los pocos expositores del foro internacional. También en la lista de viajeros, al menos hasta el cierre de esta edición (ya que algunos evaluaban bajarse), estaban los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Iván Flores (DC, presidente de Parlaméricas), Sebastián Keitel (Evópoli), Francisco Chahuán (RN), Fidel Espinoza (PS), Loreto Carvajal (PPD), Javier Macaya (UDI), Ximena Rincón (Demócratas), Matías Walker (Demócratas), Sergio Gahona (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Pedro Araya (PPD), entre otros

Ese viaje colectivo y su consiguiente ajuste en la agenda se tradujo en otro inconveniente. El Senado tuvo que aglutinar varios proyectos en solo dos días, en circunstancias que varias iniciativas aún estaban en proceso de tramitación y no estaban listas para ser votadas el lunes.

El atochamiento de proyectos y temas quedó patente con mayor crudeza este martes. Incluso la jornada tuvo que partir con el nombramiento de un nuevo juez de la Corte Suprema, Jorge Zepeda, cuya discusión se prolongó más de la cuenta, a pesar de igualmente se aprobó su designación.

Por ello, esta mañana, De Urresti (PS) criticó que se le pidiera a los asistentes de la sesión acortar el uso de la palabra, cuando el problema de fondo, a su juicio, era no haber sesionado el miércoles.

“Sesionemos hasta más tarde, pero demos la discusión. Fue un profundo error suspender la sesión de mañana (miércoles)... Yo no entiendo por qué se suspendió la sesión de mañana. Yo voy a estar hasta última hora hoy día y si hay que quedarse hasta última hora, nos quedaremos hasta última hora. Pero seamos coherentes... Presidente, yo quiero que explique, por qué no sesionaremos mañana. ¿Y por qué no sesionamos hoy en la tarde? Yo no voy a abdicar a mi derecho a argumentar. Discúlpeme, yo no estoy disponible para eso”, dijo el socialista molesto, cuyo reclamo era compartido por varios legisladores que no viajarán al exterior.

En respuesta, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), admitió que el viaje a Panamá generó la situación. “Lo único que se hizo fue cambiar la sesión del miércoles para el lunes y usted sabe perfectamente que hay un evento internacional y tendríamos problemas de quórum. Pero es así, hay que transparentarlo”, dijo.

Esta problemática provocó malestar entre varios senadores y también en el gobierno que tenía contemplado sacar esta semana, al menos, cinco nuevas leyes. Por ejemplo, si la ley Inteligencia no se vota hoy, la tabla de la Cámara del miércoles también se vería empobrecida, ya que no podría despachar a ley esta iniciativa, que es uno de los pilares de la agenda de seguridad pública.