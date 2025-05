Gobierno comunica que funcionario de la Subtel cercano a Boric renunció tras informe de Contraloría por licencias médicas

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde comunicó que un alto cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) cercano al Presidente Gabriel Boric renunció a su puesto tras el informe de Contraloría que reveló que alrededor de 25 mil funcionarios del sector público utilizaron licencias médicas para realizar viajes al extranjero.

Acorde al Consolidado de Información Circularizada (CIC) del ente fiscalizador en la Subtel hay cinco casos que están siendo investigados, entre ellos –tal como reveló La Tercera– una funcionaria que realizaba actividades particulares a través de redes sociales mientras mantenía una licencia médica por 128 días.

Sin embargo, el titular de la cartera fue consultado por otro de los empleados públicos de la Subtel que tiene especial interés por su relación con el Presidente. Se trataría de Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios.

Al ser abordado por la situación laboral del funcionario, Elizalde contestó que recientemente presentó su renuncia.

“Sobre este punto me comuniqué con el ministro de Transportes. Al respecto puedo informar que hay un sumario en curso que se instruyó antes de esta informacióny también me ha informado que la persona en cuestión ha presentado su renuncia”, aseguró.

Domínguez tiene una vínculo cercano con el Mandatario que se forjó desde su infancia en Punta Arenas, donde ambos compartieron en el Colegio British.

En 2015, en entrevista con la Revista Sábado, Domínguez compartió una de las historias con Boric: “En Punta Arenas no había ningún rayado, nos parecía que nadie se cuestionaba nada. Ahí nos llevaron detenidos y nos pasamos los tremendos rollos. Como habíamos leído mucho de la dictadura, pensamos cualquier cosa. Tontamente nos pusimos a hablar en inglés para que no nos entendieran lo que decíamos. Gabriel sabía que sus papás no lo iban a tomar bien, así que llamamos a los míos. El carabinero no podía creer que nosotros, niñitos del British, saliéramos a rayar paredes”.

El reposo en Europa de Domínguez

Acorde a El Líbero, el funcionario que hasta hace poco recibía un sueldo de casi siete millones está siendo investigado por el eventual mal uso de una licencia médica desde el 6 de julio de 2023.

En concreto, tras viajar a China para asistir a un evento de telecomunicaciones que se desarrolló entre el 26 de junio y el 5 de julio, Domínguez presentó una licencia médica por tres días emitida desde Chile, pese a que no se encontraba en territorio nacional. En ese intertanto, habría viajado a Europa, y para extender su estadía solicitó feriado legal entre 10 y el 14 de julio.

“Se confirma que el funcionario don Raúl Domínguez no ingresó a Chile el día en que finalizó su comisión de servicio internacional (5 de julio de 2023), sino que habría permanecido en Europa durante los días en que solicitó licencia médica (jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de julio), haciendo uso irregular de esta para extender su estadía en Europa y conectar su comisión de servicio con los días de feriado legal”, se lee en el documento de Contraloría.