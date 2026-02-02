SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    Desde La Moneda transmiten la intención de retomar dicho espacio, en medio del divorcio de las fuerzas que sustentan la administración de Boric, para articular la coordinación con el objetivo de poder despachar iniciativas como sistema político, sala cuna y FES.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    La rebelión liderada por el Partido Socialista y que derivó en el divorcio dentro del oficialismo -a menos de dos meses del término del mandato del Presidente Gabriel Boric- sigue siendo un asunto incómodo para el gobierno.

    El congelamiento de las relaciones del Socialismo Democrático -que además incluye al PPD, liberales y radicales- con el Frente Amplio y el Partido Comunista, dejó en mal pie el Ejecutivo para el tramo final, cuando todavía restan proyectos emblemáticos por ser despachados.

    La pelea derivada de los cuestionamientos al respaldo a la Ley Nain-Retamal -invocada en la absolución del caso de Gustavo Gatica- además va en contra de las expectativas del Jefe de Estado, de terminar su mandato con la herencia de una alianza única de la centroizquierda, de cara a los desafíos que tendrán como oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast.

    Es en ese entendido que en La Moneda evalúan la idea de reactivar el cónclave oficialista -que suele tener lugar en el Palacio Cerro Castillo, Viña del Mar-, como una manera de retomar el diálogo, que se ha visto disminuido todavía más sin las reuniones del comité político ampliado.

    La intención de volver a citar a los presidentes de los partidos que son fuerza de gobierno y a las jefaturas de las bancadas fue dada a conocer por la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la habitual vocería tras la cita de coordinación política de los lunes.

    Una de las razones principales esgrimidas por la portavoz del Ejecutivo fue retomar el espacio de conversación, a propósito -sobre todo- para la discusión de la agenda legislativa en la semana que resta en marzo, tras el receso veraniego.

    “Estamos evaluando tener otro espacio incluso más amplio que el comité político ampliado, con el oficialismo, entendiendo sus presidentes de partidos, como también sus jefaturas de bancada, a propósito sobre todo de cómo va a ser la agenda legislativa de marzo”, dijo.

    La secretaria de Estado apuntó que ese último intento por sacar adelante iniciativas de relevancia para la actual administración “va a requerir una especial coordinación, no solo de los diálogos que esperamos tener con la oposición durante febrero, sino que también la coordinación con el propio oficialismo”.

    Las principales iniciativas que el gobierno no logró que despachar a ley antes del receso legislativo están distribuidas en distintas carteras ministeriales: Financiamiento a la Educación Superior (FES) -que está en Educación-, Sala cuna -Mujer, Trabajo y Educación- y la reforma política -Interior y Segpres-, que busca combatir la fragmentación partidaria y del Congreso.

    “Estamos preparando un espacio más grande de encuentro oficialista, justamente para que la unidad no sea simplemente una cosa discursiva, sino que se materialice en proyectos que benefician a las personas y, al menos, los que tenemos aquí a la vuelta de la esquina están en la agenda legislativa que vamos a seguir desarrollando hasta el 11 de marzo de este año”, remarcó Vallejo.

    Considerando que al Ejecutivo solo le queda la primera semana de marzo para empujar dichos proyectos, la cita del oficialismo -de concretarse- debería realizarse en febrero que recién inicia.

    “Yo creo que sí, pero no me adelantaría todavía, porque estamos en evaluación justamente, porque requiere una coordinación con todos los partidos para ver cuál es el día más idóneo donde todos obviamente puedan concurrir para, justamente, el beneficio de la necesaria coordinación legislativa que tenemos que tener”, señaló la ministra.

