Gobierno insiste en llamado a unidad oficialista tras división en dos listas parlamentarias y refuerza: “No es el camino ideal”

En el gobierno se niegan a tirar la toalla y continúan bregando para que el oficialismo vaya en una única lista parlamentaria en la elección de noviembre de este año.

Esto, pese al anuncio realizado en la jornada de ayer martes por el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH), tiendas que apuestan por una segunda lista con miras al Congreso, para lo cual incluso han mantenido conversaciones con la Democracia Cristiana (DC), que se unió al pacto para respaldar la candidatura de Jeannette Jara.

Así, los partidos de Tomás Hirsch y Jaime Mulet optaron por separarse del resto del oficialismo para asegurar su supervivencia legal, desatendiendo los llamados del Presidente Gabriel Boric y la abanderada para competir en unidad. En el resto de la alianza, en tanto, confían en que, al tratarse de colectividades chicas, su salida no tendría un gran efecto electoral.

En ese contexto, es que este miércoles desde La Moneda volvieron a hacer un llamado a la unidad del sector, además de poner énfasis en que todavía hay espacio de negociación, puesto que el plazo final para inscribir los pactos vence este sábado 16 de agosto.

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, dijo en diálogo con CNN Radio: “Nosotros como gobierno llamamos a que no se escatimen los esfuerzos por conseguir la unidad. El trabajo este es de los partidos y ese trabajo no termina hasta que se inscriban las listas. Así que nosotros vamos a mantener el llamado a la unidad del progresismo”.

“Se ha avanzado muchísimo respecto a los cinco pactos con los cuales el progresismo llegó en la elección pasada. Hoy día al menos hay una unidad en un liderazgo común, pero obviamente se tiene que perseverar. Al menos esa es nuestra mirada, aunque dependa efectivamente de la capacidad negociadora de los partidos, pero como decía, esto para nosotros no se termina hasta que se inscriban los pactos” , recalcó.

Respecto al escenario actual, tras la decisión del FRVS y AH, respondió: “Esta posibilidad de que finalmente existan dos pactos, nosotros insistiremos de que no es el camino ideal, pero que esto no se está agotando porque para nosotros este trabajo de los partidos se termina cuando se inscriban los pactos y no antes”.

Y luego agregó: “Los partidos que desistieron de la lista única o que están explorando otra alternativa tendrán que explicar ciertas razones. Y esto es un debate que está principalmente centrado en el marco de una negociación, que tiene sus complejidades. Nosotros no nos vamos a entrometer en eso porque es parte de los partidos, pero sí lo que respecta al gobierno es insistir en el llamado a la mayor unidad”.

Poco antes, en un punto de prensa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también reforzó ese llamado.

“Nosotros hemos insistido en la importancia de la unidad para garantizar una mayor representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso Nacional, y por eso creemos que todos los partidos que forman parte de las fuerzas progresistas deberán actuar con la responsabilidad que implica un esfuerzo de esa naturaleza”, enfatizó.

A eso agregó que: “Hemos sido claros, hemos planteado una convicción profunda, finalmente la unidad es fundamental para tener una mejor elegibilidad en el marco de las próximas elecciones parlamentarias, y por tanto, que las unidades progresistas estén mejor representadas en el próximo Congreso Nacional”.