Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, salió esta tarde a respaldar la labor de Francisco Vidal en la presidencia del directorio de TVN, luego de que el exministro renunciara al cargo tras cuestionamientos del candidato republicano, José Antonio Kast, y de su entorno.

Cabe recordar que el exdiputado y su principal asesor, Cristián Valenzuela, pusieron en duda la imparcialidad y el pluralismo del canal nacional bajo la dirección de quien fuera ministro de los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

En este sentido, la vocera de Gobierno sostuvo que la decisión de Vidal de renunciar fue “personal” y que, como Ejecutivo, “la respetamos, pero no compartimos”.

Esto, al asegurar que “los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que TVN tiene un directorio plural, tanto es así que en el directorio de TVN hay un reconocido columnista de derecha, un importante simpatizante de (la candidata de Chile Vamos, Evelyn) Matthei, y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas”.

“De hecho, parte del directorio ha manifestado abiertas y transparentemente sus opiniones y posturas políticas, incluso electorales, y esto no ha sido nunca un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN y tampoco ha afectado su funcionamiento”, añadió la titular de la Segegob.

Finalmente la ministra Vallejo recordó que el propio Cristián Valenzuela es panelista en el programa Estado Nacional de TVN, lo que muestra el “evidente pluralismo” del canal nacional".