La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
    Política

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a reforma política de Elizalde

    La iniciativa gubernamental, que busca promover la gobernabilidad, fue aprobada este martes en el Senado, y ahora está en manos de la Cámara de Diputados.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro del Interior, Álvaro Elizalde. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    Luego del triunfo anotado este martes en el Senado, donde logró un amplio respaldo, este miércoles el gobierno puso urgencia de discusión inmediata a la reforma política que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

    El movimiento del Ejecutivo se debe a que, tras el paso legislativo por el Senado, la iniciativa gubernamental llegó a manos de la Cámara de Diputados, donde permanece congelada, desde septiembre de 2025, otra reforma política complementaria, diseñada por un grupo transversal de senadores.

    Esa otra propuesta modifica la Constitución para establecer causales de cesación del cargo a aquel legislador que renuncie a su partido o su bancada y para fijar un umbral de 5% de los votos para acceder a la representación en la Cámara.

    El problema es que en esta otra rama del Congreso hay una mayor resistencia a estos cambios al sistema político, debido a la mayor presencia de independientes y de parlamentarios de los llamados partidos chicos o de grupos díscolos.

    En esta jornada de hecho, los grupos disidentes de la Corporación querían llevar el proyecto a la Comisión de Constitución, donde existen más votos en contra, como Pamela Jiles y Jaime Mulet. Sin embargo, fue rechazado.

    En parte del oficialismo, no obstante, el ánimo es que la iniciativa impulsada por el titular de Interior sea aprobada antes del término de la actual administración.

    “Voy a hacer lo que esté en mis manos para que la reforma al sistema político del gobierno se convierta en ley”, dijo la diputada frenteamplista Javiera Morales a La Segunda.

    Sobre el proyecto de los senadores, que propone umbral del 5% y pérdida de escaño por renuncia al partido, dijo: “Si bien estoy de acuerdo con la norma antidiscolaje, porque la ciudadanía vota muchas veces por las ideas de un partido más que por persona; en el tema del umbral nunca he estado de acuerdo porque es bien inexplicable que eventualmente el parlamentario más votado de la región o distrito, no sea electo. Nuestro sistema ya tiene problemas de legitimidad, como para adherirle un problema adicional”.

