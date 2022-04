Gobierno presentará hoy proyecto de reforma constitucional que declarará la inexpropiabilidad de los dineros en las cuentas de AFP

Este lunes, y en una sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputados sesionará para votar los dos proyectos de nuevos retiros del 10% de los fondos previsionales que se están tramitando en paralelo, de los cuales uno está siendo promovido por un grupo parlamentarios, y el otro corresponde a una iniciativa alternativa del gobierno, que contempla la posibilidad de un desembolso de los ahorros, pero únicamente para un uso “acotado” de esos recursos, como es el pago de deudas que están contraídas hasta antes del 31 de marzo de este año.

Sin embargo, para lograr un acuerdo transversal que garantice el respaldo a este último proyecto del Ejecutivo, algunos parlamentarios han solicitado durante la última semana que existan mayores indicaciones en torno al alcance que pueda tener esta iniciativa, y que sea efectivamente una solución concreta para el bolsillo de quienes más necesiten esta ayuda económica.

Se espera que estas indicaciones para retirar el dinero desde los fondos contemplen, por ejemplo, a quienes tengan pagos atrasados de contribuciones, deudas de arriendo, deudas de la pequeña empresa, quienes deban costear tratamiento de enfermedades, pago atrasado de colegios particular y subvencionados, entre otras.

Nuevas indicaciones y cambio de quórum para futuros retiros

Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia (Segrpres) Giorgio Jackson adelantó en Estado Nacional que ya estaría listo un paquete de indicaciones redactado, no obstante, este requeriría de la unanimidad de los comités para su discusión este lunes, “porque está con discusión inmediata”.

“Dentro de los últimos dos retiros ha existido esta cláusula en la que las autoridades que están en el Artículo 38 bis de la Constitución no puedan acceder a estos beneficios, porque tienen buenas remuneraciones”, anunció, indicando además que existe la posibilidad de evaluar distintas formas del Crédito Hipotecario, como también no descartó que con el retiro acotado se puedan pagar contribuciones.

“Si es que queda claro que no es algo que nosotros estamos diciéndole a la gente que sí o sí tienen que mandar sus fondos de pensiones a las contribuciones, porque el retiro es algo voluntario, es algo que se puede conversar con los parlamentarios y parlamentarias”, aclaró.

En este sentido, el secretario de Estado reconoció que este proyecto, paralelo al universal, no estaba dentro de las iniciativas que el Ejecutivo quería plantear inicialmente, desestimando que sea “un mal menor” o que el Congreso y la ciudadanía les haya “doblado la mano” al gobierno.

Para regular o incluso frenar eventuales futuros retiros de fondos, el exdiputado adelantó además que entre las indicaciones que se presentarán hoy se establece que los fondos de pensiones serán con fines previsionales, e incorpora de manera “explícita” que las cotizaciones son para este fin. Para concretar aquello, se propondrá una modificación en el quórum de la votación, que actualmente es de tres quintos, a uno de dos tercios, es decir, 103 votos.

¿Recurrirá al TC el gobierno?

Referido a qué hará el gobierno si es que este lunes se aprueban ambos proyectos –el quinto retiro y el retiro acotado-, Jackson explicó que “estamos recurriendo a la persuasión, esa es nuestra primera herramienta. Los dos proyectos en conjunto no tienen sentido, uno es un subconjunto del otro. Si es que se aprueban, uno de ellos volvería a la comisión y el otro pasaría al Senado, pero nosotros tenemos el control de la tramitación de al menos uno de ellos. No existe el escenario donde los dos proyectos se transformen en ley”.

Por su parte, al ser consultado por si el gobierno recurriría ante el Tribunal Constitucional (TC) si es que el Parlamento aprueba el quinto retiro universal, Jackson advirtió que “esperamos que no se dé el caso”.

La reforma constitucional para evitar la expropiación de los fondos

En tanto, el titular de la Segpres anunció que este lunes se ingresará una reforma constitucional para impedir que los recursos en las cuentas individuales de los trabajadores disponibles en las distintas Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) puedan ser expropiados, lo que había sido una de las condiciones presentadas por la bancada de diputados de la UDI, para apoyar eventualmente la iniciativa del Ejecutivo.

“En esta reforma se garantiza que todo ahorro por capitalización individual que sea tanto ahora como después, esa plata tenga que ser propiedad exclusiva del trabajador o la trabajadora y que no pueda ser expropiable (…) La acción que está haciendo el Ejecutivo no es inocua porque manifiesta y expresa una voluntad de que al menos nosotros, en nuestra administración, no tenemos ningún interés de que los fondos de pensión de capitalización individual de los trabajadores dejen de ser de propiedad de ellos, porque siguen y seguirán siéndolo”, enfatizó.

La autocrítica de Jackson

En otro contexto, el ministro admitió que las primeras cinco semanas de gobierno han sido “bastante difíciles”, precisando que “la pega de gobernar en estos tiempos donde hay mucha fluidez de información y de desinformación hace que sea muy difícil planificar un día de trabajo, porque antes de que parta el día hay una contingencia de la que hay que hacerse cargo, y hay que ir cambiando y reagendando y es harto más difícil de lo que uno imaginaba”.

Pese a ello, agregó que “hay sentido de equipo en el gabinete y el Presidente nos ha pedido que ante cada contingencia sepamos levantar la mirada y no perdernos de rumbo. Por eso, si es que seguimos por el camino de los retiros, de verdad no hay espacio para hacer las reformas estructurales que queremos hacer”.

Por último, ante el incremento de la desaprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric, que se ha dado a conocer en las últimas encuestas, el titular de la Segpres fue autocrítico y recalcó que el “peor error” que ha cometido el gobierno es que “nos ha faltado con más fuerza definir cuáles son los pasos, que no hay trazado un camino en el cual vamos a llegar a los objetivos que nos hemos propuesto (…) Hemos presentado algunas cosas pero nos ha faltado mostrar cómo se vincula el trabajo que estamos haciendo tras bambalinas con las reformas grandes”.