Gobierno responde cuestionamientos de Jara por manejo de situación migratoria en frontera con Perú

Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric este lunes respondieron los emplazamientos realizados por la candidata oficialista y la DC, Jeannette Jara, por la tensión que se ha generado en materia migratoria en la frontera con Perú.

Esto, luego que el presidente interino de Perú, José Jerí, decidió declarar en emergencia las fronteras del país, incluyendo los límites con Chile, con el fin de combatir el avance de la delincuencia. En concreto, decretó dicha medida en las 28 provincias que comparten límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y nuestro país, con el fin de que las Fuerzas Armadas apoyen en el resguardo en estos espacios limítrofes.

Ante esto, la exministra del Trabajo señaló: “La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya . Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos. Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”.

En la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, planteó que dicho cuestionamiento, como también los que hizo el abanderado republicano José Antonio Kast, obedecen al periodo electoral.

“En periodos electorales, evidentemente que el tema migratorio, es una de las principales preocupaciones y que motivan las distintas declaraciones de los candidatos, lo hemos tenido tanto con el candidato Kast como con la candidata Jara”, dijo.

La portavoz del Ejecutivo apuntó que “independientemente que cada uno pueda tener su estilo distinto, este gobierno ha estado actuando y ha tomado medidas”.

En primer lugar, dijo, “cuando Perú anunció que probablemente iba a hacer reforzamiento de su frontera, tanto a nivel policial como militar, en nuestro gobierno se empezó a planificar y a trabajar en un plan de reforzamiento de la gestión de la salida regular de migrante de la frontera, sumado a las medidas que ya hemos adoptado a nivel fronterizo” y que dichas tareas “han sido con recursos, con el decreto de prioridad.

Y luego agregó: “Que no haya estado en conocimiento de los candidatos es otra cosa. Pero eso se ha estado haciendo”.

Vallejo también destacó la conformación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. La primera cita de la instancia ya se concretó, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto con su par de Perú, Hugo de Zela.

En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios. Este espacio considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo.

“Junto con ello, nuestras autoridades tanto regionales como nacionales a nivel de subsecretaría han estado desplegados en la zona justamente para la preparación logística de este plan de refuerzo”, recalcó la vocera de gobierno.