Política

Gobierno sale al paso de las declaraciones de Monsalve: “Esto está en las manos de la justicia”

La vocera Camila Vallejo y el ministro Álvaro Elizalde abordaron la entrevista de La Tercera al exsubsecretario del Interior, quien es imputado por delitos sexuales contra una subalterna.

Por 
Sebastián Yeza
Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Este domingo, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salieron al paso de las declaraciones del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a la denuncia por delitos sexuales en su contra.

Todos sabemos que esto está en la justicia, también sabemos que nuestro gobierno ha colaborado y seguirá colaborando con esta investigaciones. No tenemos nada más que agregar al respecto”, sostuvo la portavoz de La Moneda, al término del Te Deum evangélico realizado este domingo en Puente Alto.

Al ser requerida nuevamente por el tema, la vocera fue enfática: “Esto está en las manos de la justicia, a nosotros no nos corresponde agregar nada más”.

Por su parte, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, siguió la línea de Vallejo. “Este es un tema que está radicado en la justicia y, por lo tanto, es la justicia la que finalmente tiene que resolverlo”.

La voluntad del gobierno se ha expresado en acciones, obviamente, contribuir a que, no solo esta causa sino que todas las causas que lleva adelante el Ministerio Público, se esclarezcan completamente; y conforme al resultado de las investigaciones se aplique y establezcan las responsabilidades penales que establecen la ley, pero este es un tema que está radicado en la justicia y es la justicia la que lo tiene que resolver”, cerró al respecto.

Fue durante este sábado que La Tercera reveló una entrevista exclusiva con el exsubsecretario Manuel Monsalve, quien se encuentra en arresto domiciliario total tras abandonar la prisión preventiva.

En el extenso diálogo, Monsalve entregó su versión de los hechos, su experiencia en Capitán Yáber y, además, la investigación judicial que enfrenta. Adicionalmente, acusó las dificultades que tendría para ejercer plenamente su defensa y su parecer respecto a cómo se manejó el estallido del caso de parte de La Moneda.

“Me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada”, indicó Monsalve en un pasaje de la entrevista.

